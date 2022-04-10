أبكاها بكلامه.. تسجيل صوتي لما دار بين محمد رمضان ورهام سعيد

بعدما كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن علاقة الصداقة المتينة بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان، قائلة إنه أكثر من يهتم باتصالاتها رغم انشغالاته خصوصا لو احتاجت لمساعدة، أعاد "النمبر1" نشر كلام صديقته عبر حسابه على إنستغرام وكتب: الإعلامية الكبيرة والممثلة الموهوبة ريهام سعيد احترامك وتقديرك واجب عليا ربنا يديم الحُب والصداقة".

جاء ذلك بعدما كشفت ريهام خلال لقاء تلفزيوني، أنها أرسلت لمحمد رمضان وأخبرته برغبتها بالعمل معه، وتخيلت أنه لن يرد عليها بسبب سفره في أميركا.

مادة اعلانية

إلا أن رمضان رد عليها بتسجيل صوتي عرضته أثناء الحلقة، وأكد لها فيه أن من لا يعمل معها هو الخاسر، ومشددا على أن ظهورها في مسلسل "ابن حلال" كان له أثر كبير.

بكت من ردة فعله

كما أوضحت أن ردة فعل رمضان تركت في نفسها أثرا كبيرا ماجعلها تبكي فرحاً، موضحة أن الكثيرين تخلوا عنها بعد أزماتها الأخيرة، مؤكدة أنها تجتهد لتكون إضافة إلى أي عمل تشارك فيه.

يذكر أن رمضان يشارك بالموسم الرمضاني الحالي عبر مسلسل "المشوار" والذي تشاركه في بطولته الفنانة دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وأحمد كمال، وكارولين خليل وغيرهم، تأليف محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين، فيما تشارك ريهام سعيد في مسلسل "انحراف".