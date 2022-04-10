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انتقادات تطال غادة عادل وأحمد السعدني.. والسبب مشهد جريء

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مشهد من مسلسل منورة بأهلها
مشهد من مسلسل منورة بأهلها

انتقادات تطال غادة عادل وأحمد السعدني.. والسبب مشهد جريء

دبي - العربية.نت

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تعرضت الفنانة المصرية، غادة عادل، وزميلها أحمد السعدني لانتقادات حادة، بسبب مشهد جمعهما ضمن أحداث مسلسل "منورة بأهلها" الذي يعرض في السباق الرمضاني لهذا العام.

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وظهر نجل الفنان صلاح السعدني، وهو يضع رأسه على صدر غادة عادل ويقول لها خلال الحوار: "ظلم يا علياء وجودنا في الحياة ظلم"، لترد عليه بجملة جريئة، قائلة: "طيب هي الفلسفة ما تنفعش غير على صدري؟".

في المقابل، اعتبر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي أن المشهد لا يحوي أي قيمة تمثيلية ولا يخدم السياق الدرامي، لا من حيث الحوار ولا المشهد البصري، منتقدين تغير أسلوب الفنانة المصرية في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد انفصالها عن زوجها.

فيما، دافع آخرون عن غادة عادل واعتبروا المشهد غير مبالغ فيه، مشيرين إلى أن تصنيف المسلسل لمن هو فوق الـ 18.

يذكر أن مسلسل "منورة بأهلها" يعرض في شهر رمضان تحت تصنيف 18+، ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عادل وأحمد السعدني كل من باسم سمرة وليلى علوي وناهد السباعي ومحمد حاتم وعباس أبو الحسن وغيرهم.

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