رد محير.. إجابة هدى المفتي عن علاقتها بويجز

ردت الفنانة المصرية هدى المفتي للمرة الأولى على السؤال الذي تداوله الجمهور لأشهر، حول علاقة عاطفية تجمعها بمطرب المهرجانات ويجز.

إلا أن إجابتها لم تكن كافية لحسم الأمور، بل زادت من التعقيدات والجدل فيما يتعلق بعلاقة الثنائي ببعضهما البعض، وفتحت الباب للتكهنات حول ما يجمع الثنائي.

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هدى المفتي حلت ضيفة على برنامج "رامز موفي ستار" في حلقة الأحد، وخلال الخطوات المتعارف عليها من أجل الإيقاع بالضحية، أجرت هدى المفتي مقابلة مع "شاهد VIP" للحديث عن الفيلم الذي يجمعها بفان دام، وهو الأمر الذي يتم إيهامها به.

إلا أنها تلقت سؤالا حول حقيقة علاقتها وارتباطها بويجز، وبدلا من النفي أو التأكيد، اختارت هدى المفتي أن تجيب قائلة "متسألنيش أنا.. اسأله هو".

وفيما يخص مواصفات فتى أحلامها، طلبت أن يتم سؤالها عن أحلامها هي وليس مواصفات فتى أحلامها، لتنتهي المقابلة فيما يخص الحالة العاطفية.

لتفتح هدى المفتي باب التكهنات حول حقيقة وجود ما يجمعها بويجز، خاصة وأن الثنائي شاركا معا في مسلسل "بيمبو" الذي عرض عبر منصة "شاهد VIP".

قبل أن يقدم ويجز أغنيته الشهيرة "البخت" والتي ظهر فيها بحالة لم يعتد عليها الجمهور، ليتحدث البعض عن كون الأغنية يقدمها ويجز من أجل هدى المفتي، وحاول الجمهور تقديم الأدلة التي تؤكد نظريته.

إلا أن ويجز وهدى المفتي التزما الصمت ولم يعلقا على ما قيل بحقهما، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف تعليقات الجمهور على وجود ما يجمعهما.