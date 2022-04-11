سعد الصغير ينهار باكياً على الهواء.. "سامحني يارب"

انهار المطرب المصري سعد الصغير، باكياً على الهواء، خلال برنامج تلفزيوني وذلك أثناء حديثه عن والدته المتوفاة، وعن رغبته في الاعتزال متمنياً أن يرزق بـ"صحبة" تساعده على اتخاذ هذا القرار.
ودخل الفنان الشعبي أمس الأحد في نوبة بكاء حادة أثناء مقابلة مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر قناة "النهار" المصرية، وقال "المشاكل اللي تحصل لي بسبب غياب والدتي"، لتنهمر دموعه ويتوقف عن الحديث.
كما أضاف أن أمه كانت أجمل ما في الحياة، وقالت "بعدك يا أمي مالهاش لازمة العيشة، ولا الفلوس ليها طعم ولا أي شيء".
كذلك تحدث سعد الصغير عن رغبته في اعتزال الفن، وعدم قدرته على ذلك، وقال باكياً: "سامحني يارب"، مضيفاً "مرضت وكنت بموت والأطباء قالوا خلاص مات وقتها قلت خلاص يا رب لو قمت من الحالة دي هعتزل الغناء ومش هغني تاني.. ولكن للأسف أنقذني ورجعت غنيت تاني.. يا رب سامحني وارزقني الصحبة الطيبة التي تعيني على اعتزال هذه المهنة".
يشار إلى أن المطرب الشعبي كان تحدث في الجزء الأول من البرنامج الذي أذيع مساء السبت، قائلاً إنه يعتبر الغناء وسيلة ترفيه، وإنه قدم أغاني كلماتها لا ترضي الله.
كما قال إنه رغم عزوفه في الفترة الأخيرة عن العمل في الملاهي الليلية، إلا أنه دائما يؤنبه ضميره على عمله بالغناء بصفة عامة.
-
أسرة سياسي يمني: رواية الحوثي ملفقة وابننا معتقل لديهمنفت أسرة محمد قحطان السياسي اليمني المعتقل لدى ميليشيات الحوثي، مزاعم عضو ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين الحوثيين سلطان السامعي، التي أنكر فيها ... اليمن
-
ألمانيا: مؤشرات على جرائم حرب في أوكرانيا ولكن لا أدلةبعد اتهامات عدة وجهتها كييف للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وتبناها عدد من الدول الغربية، أعلنت ألمانيا أيضا وجود العديد من المؤشرات حول ... العرب والعالم
-
انظر جيداً.. هل ترى رجلاً يركض نحوك أم يهرب منك؟تأمل الصورة أدناه، فهل يركض الرجل نحوك أم يبتعد عنك؟ فهناك خياران أمامك، سيحددان طريقة تفكيرك وفق ما ترى الرجل في الصورة.إذا رأيت رجلاً يجري نحوكفإذا ... الأخيرة