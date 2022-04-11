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سعد الصغير ينهار باكياً على الهواء.. "سامحني يارب"

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سعد الصغير دخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة

سعد الصغير ينهار باكياً على الهواء.. "سامحني يارب"

دبي - العربية.نت

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انهار المطرب المصري سعد الصغير، باكياً على الهواء، خلال برنامج تلفزيوني وذلك أثناء حديثه عن والدته المتوفاة، وعن رغبته في الاعتزال متمنياً أن يرزق بـ"صحبة" تساعده على اتخاذ هذا القرار.

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ودخل الفنان الشعبي أمس الأحد في نوبة بكاء حادة أثناء مقابلة مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر قناة "النهار" المصرية، وقال "المشاكل اللي تحصل لي بسبب غياب والدتي"، لتنهمر دموعه ويتوقف عن الحديث.

كما أضاف أن أمه كانت أجمل ما في الحياة، وقالت "بعدك يا أمي مالهاش لازمة العيشة، ولا الفلوس ليها طعم ولا أي شيء".

كذلك تحدث سعد الصغير عن رغبته في اعتزال الفن، وعدم قدرته على ذلك، وقال باكياً: "سامحني يارب"، مضيفاً "مرضت وكنت بموت والأطباء قالوا خلاص مات وقتها قلت خلاص يا رب لو قمت من الحالة دي هعتزل الغناء ومش هغني تاني.. ولكن للأسف أنقذني ورجعت غنيت تاني.. يا رب سامحني وارزقني الصحبة الطيبة التي تعيني على اعتزال هذه المهنة".

يشار إلى أن المطرب الشعبي كان تحدث في الجزء الأول من البرنامج الذي أذيع مساء السبت، قائلاً إنه يعتبر الغناء وسيلة ترفيه، وإنه قدم أغاني كلماتها لا ترضي الله.

كما قال إنه رغم عزوفه في الفترة الأخيرة عن العمل في الملاهي الليلية، إلا أنه دائما يؤنبه ضميره على عمله بالغناء بصفة عامة.

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