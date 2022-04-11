بسبب الملابس.. مسلسل شهير مهدد بوقف العرض في رمضان

حقق مسلسل "سوتس بالعربي" نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه في شهر رمضان المبارك، إلا أن الفرحة لم تكتمل.

فبعدما حصد العمل أعلى المشاهدات خلال السباق الرمضاني، عقب الأداء المتميز لأبطاله مع حبكة العمل والإخراج، أعلن المحامي كمال شعيب، رفع دعوى قضائية لوقف المسلسل بسبب نفقات الملابس.

مادة اعلانية

عدم سداد ثمن الملابس

في التفاصيل، أصدر مكتب شعيب بياناً أكد فيه أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من شركة أورنجسكوير للبدل والملابس الجاهزة، ضد الشركة المنتجة لمسلسل "سوتس بالعربي".

واتهمتها الدعوى بعدم سداد ثمن الملابس التي حصلت عليها، والتي يرتديها نجوم العمل ضمن أحداث المسلسل.

2 مليون جنيه

وتابع البيان أن الشركة حصلت على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) دون سداد ثمنها، والبالغة قيمتها مليونين و700 ألف جنيه مصري تقريباً.

إلى ذلك، أضاف البيان أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد ممثل شركة الإنتاج، فضلاً عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى بوقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها.

يذكر أن المسلسل من بطولة الفنان المصري آسر ياسين، والفنانة الأردنية صبا مبارك، وأحمد داود، وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

كما يعد العمل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 9 مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.