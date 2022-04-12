أزمة ملابس مسلسل "Suits بالعربي".. الشركة المنتجة تطلب تعويضاً ضخماً

تطورات متلاحقة يشهدها مسلسل "Suits بالعربي" الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأحمد داوود ويعرض في شهر رمضان الجاري، وذلك على خلفية أزمة الملابس التي أثارتها إحدى الشركات.

بعدما أعلنت عن مقاضاتها للشركة المنتجة للمسلسل بداعي أنهم حصلوا على الملابس الخاصة بالأبطال وفريق العمل دون أن يقوموا بسداد المبلغ المستحق، والذي يتجاوز المليوني جنيه مصري.

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وأمام الاتهام أصدرت شركة "تي فيجن" التي يمتلكها طارق الجنايني بيانا، ردت من خلاله على ما طالهم من اتهامات فيما يخص أزمة ملابس المسلسل.

حيث أكد البيان أن الشركة عمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور، وشددوا على أنهم غير مدينين لأحد، خاصة أن الشركة اكتسبت على مدار عشرين عاما في التعاملات الفنية والمالية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قررت الشركة المنتجة مقاضاة شركة الملابس، وكلفت الدكتور حسام لطفي بالتصدي لمن وصفتهم بأدعياء الشهرة.

على أن تشمل قائمة الاتهامات الموجهة تشهيرا متعمدا بسب وقذف، وجريمة تهديد مصحوب بطلب يعاقب عليه القانون بعقوبة الجناية، وكشفت الشركة عن كونها ستطالب بتعويض مدني تبلغ قيمته 20 مليون جنيه لجبر ما لحقها من أضرار مادية وأدبية.

المسلسل يعد النسخة المصرية من الدراما الأميركية الشهيرة التي حملت نفس الاسم، وقدمت من خلال 9 مواسم انطلقت في 2011 وحققت نجاحا كبيرا، كما تلقى النسخة المصرية إشادة كبيرة من الجمهور، واستحوذت على الاهتمام والمشاهدة وسط الأعمال التي تعرض بشهر رمضان.