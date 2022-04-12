أول مخرج مصري بمارفل العالمية يكشف كواليس مسلسل moon knight

في أول عمل هوليوودي له نجح المخرج المصري محمد دياب في إبهار جمهور مارفيل العالمي والعربي، من خلال مسلسل moon knight بعد أن عرض منه حلقتان تصدرا أعلى المشاهدات لإخراجه للحضارة المصرية بشكل عصري واستخدامه الأغاني المصرية.

في حوار لـ"العربية.نت" مع المخرج محمد دياب، أشار إلى أنه مؤمن أن الطريق للعالمية يكون من خلال الإغراق في المحلية، وأن صناعة عمل محلي بشكل متقن، مثل أعماله المصرية: فيلم 678 وفيلم اشتباك وأميرة، كانوا السبب في ذهابه للمهرجانات العالمية، واهتمام السينما العالمية بأعمالي.

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وتابع دياب: " بعد أن قرأت نص مسلسل بـ"moon light " قمت بتحضير أكثر من 200 صفحة تضم تصورا للمشروع، يشمل الموسيقى وتفاصيل الشخصيات، لكي تظهر بالشكل الأكثر إتقاناً للحضارة المصرية".

عاشق للتحديات

إلى ذلك، أكد دياب أن من إحدى الصعوبات التي واجهته في العمل هو إخراجه لعمل لم يسبق له إخراج مثله من قبل. وقال: "لذلك عملت على هذه التحديات، وعملت على أن يخرج العمل بشكل مميز، فأنا عاشق للتحديات، وحرصت على أن تكون كل تفاصيل العمل بشكل متقن ومميز".

ورغم أن الحلقات تتناول الحضارة المصرية القديمة، فإن التصوير لم يتم في مصر، وأوضح دياب أن صناع الفيلم حاولوا أن يتم تصوير المشاهد في مصر ولكن لم يستطيعوا استخراج التصريحات المطلوبة في الوقت المناسب، لذلك استعانوا بتصوير المشاهد التي تعبر عن مصر، بالتصوير في دولة المجر.

وأضاف دياب: "كنت حريصا ألا تظهر مصر بالشكل التقليدي الذي تظهر به في معظم الأفلام العالمية، وعملنا على أن نعكس شكل مصر الفعلي قدر الإمكان".



فريق عمل المسلسل

وتابع دياب: "فريق العمل كان يضم مجموعة من المصريين، تجمعنا لغة واحدة وثقافة واحدة، ولذا لم أشعر بالغربة في العمل على الإطلاق، كما اكتسب العمل اللمسات المصرية بشكل واقعي".

أغانٍ مصرية

وأضاف دياب أن الأغاني العربية للحلقات كانت من اختيار سارة جوهر، وهي مصرية تعيش في الولايات المتحدة، وهي تعرف الأغاني العربية التي تنال إعجاب الذوق الأجنبي والعالمي، وتساعد في تقريب الثقافات المختلفة، ففي الحلقة الأولى استخدمت أغاني للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والمطربة نجاة الصغيرة، وفي الحلقة الثانية استخدمت أغنية الملوك، واختيار كل أغنية كانت تتناسب مع المشهد والوقت الدرامي والحلقة.

وبعدما نالت أغنية "الملوك" المصرية للمطرب أحمد سعد ومجموعة من المغنين الشعبين إعجاب المتابعين الأجانب بشكل كبير، أكد دياب أن اختيار الأغنية كان مناسبا لأجواء الحركة والإثارة في الحلقة". وأعرب عن إعجابه بالصوت المصري المميز للمطرب سعد.

وفي نهاية حديثه، كشف دياب أنه يعمل على العديد من المشاريع العربية والعالمية، ولكن تركيزه في الوقت الحالي على هوليوود، مؤكدا حرصه على العمل في مشاريع مصرية، لأنه يعتبر مصر على حد تعبيره "منجما دراميا" لن يتخلى عنه أبدا.