شيماء سيف تسخر من ريهام سعيد.. "باروكتك وحشة"

سخرت الفنانة المصرية، شيماء سيف، من مواطنتها الإعلامية، ريهام سعيد، بسبب تصريحات الأخيرة عن مرضى السمنة، لافتة إلى أنه ليس من حق أي أحد أن يتنمر على غيره.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي السعودي، علي العلياني، على قناة sbc، تعليقاً على تصريحاتسعيد عن أصحاب الوزن الزائد إنها كان من الممكن أن تسخر من اختيارت الإعلامية لباروكة الشعر التي تستعين بها، مضيفة بشكل ساخر "ممكن أقولها باروكتك وحشة".
كما عبرت النجمة الكوميدية عن استيائها من وصف ريهام للسيدات السمينات بأنهن يفقدن أنوثتهن، ووصفت ذلك بأنه "أكبر كذبة على المرأة"، وقالت "أكبر غلط الحديث عن الآخرين بهذه الطريقة، ويجب أن نتقبل كل الناس بكل أشكالها".
وتابعت "مش من حق أي أحد أن يحكم على أحد"، مشيرة إلى أن بعض أصحاب الوزن الزائد قد يعانون من أمراض أو حالات صحية لا تسمح لهم بالدايت أو عمليات التجميل.
شيماء سيف : المرأة مهما بلغ وزنها لا تفقد أنوثتها هذا ردي على ريهام سعيد و "باروكتها" .#مراحل_مع_علي_العلياني#مراحل_شيماء_سيف #قناة_SBC pic.twitter.com/b71JHeHe7V— SBC channel (@SBC_Channel) April 13, 2022
يذكر أن المذيعة المصرية كانت أثارت غضب مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، بعد أن وجهت كلامًا قاسيا لمن يعانون من السمنة. وقالت في مقطع فيديو: "اتكلمنا كتير ووعينا كتير وأنتم مابتسمعوش.. الناس التخينة ميتة.. عبء على أهلها وعبء على الدولة".
وكان المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، المنظم لعمل المؤسسات الإعلامية في مصر، واتهمت الشكوى المذيعة المصرية بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.
كذلك، صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بمنع ظهور ريهام، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام.
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