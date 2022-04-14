لم أرد الانفصال عنها..أول تعليق لمعتصم النهار حول طلاقه

بعد أن أثار خبر طلاقه من زوجته لين برنجكجي الكثير من الجدل، فيما التزم الزوجان الصمت، أوضح الفنان السوري معتصم النهار بعض التفاصيل.

فبعد تلميحات غامضة من طليقته حول "الغدر"، تحدث الممثل الشاب عن أجواء الشهرة والانشغالات التي تؤثر على العائلة بشكل عام. وأكد في مقابلة تلفزيونية أمس أن أجواء الشهرة التي يعيشها الفنان أو الفنانة عامة تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار البيت، معتبرا " مهمّة الزوجين تأتي هنا لكي بأن يتكاتفا ويفهما بعضهما أكثر" من أجل التصدي لأي مشاكل.

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"ألوم نفسي أحيانا"

كما كشف أنه تعب خلال فترة زواجه، ولم يستطع الموازنة بشكل صحيح على الرغم من محاولاته. وقال "بلوم نفسي لحظة ولكن حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل".

كذلك، أوضح أنه وصل مع زوجته لمكان متعب، معتبرا أن قرار الطلاق الذي اتخذاه قد يكون صحيحا ". وتابع "ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله"، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها".

إلى ذلك أشار إلى أن الخطأ عادة في العلاقات الزوجية لا يكون من طرف واحد، قائلا :" بأي مشكلة في الحياة حسب علم النفس، ما في حق على طرف بالمطلق بل على الطرفين."

وعند سؤاله عن الشخص الذي يتمنى أن يشرب معه فنجان قهوة في "قهوة الروضة" في الشام حيث التقى أول مرة بلين، فأجاب أنه يتمنى دعوة زوجته، آملا أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما.

يشار إلى أن العديد من الشائعات لاحقت الزوجين على مدى السنوات الماضية، متحدثة عن خلافات بينهما، إلا أنهما سرعان ما كانا يظهران مجددا معاً أو ينشران صورا لهما سوية على حساباتهما بمواقع الواصل، نافين على طريقتهما الخاصة كل ما يشاع.

لكن لين التي اقترنت بالممثل السوري عام 2015، منجبة منه طفلة واحدة تدعى ساندرا، عمدت الشهر الماضي (مارس)، إلى حذف معظم الصور التي جمعتها بزوجها، ما أكد لاحقا خبر طلاقهما الفعلي.