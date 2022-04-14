صور وقلبين حمراوين.. هل عادت ياسمين رئيس لطليقها؟

بعد انفصالهما في فبراير الفائت، فاجأت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها الخميس بنشرها مقطع فيديو تعرض من خلاله مجموعة من الصور التي تجمعها مع طليقها المخرج هادي الباجوري في مناسبات مختلفة.

واكتفت بالتعليق على الفيديو بقلبين حمراوين، وأرفقته بالأغنية الفرنسية الشهيرة "la vie en rose".

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فيما علق جمهورها على الفيديو، متمنين لهما كل السعادة. إلا أن ياسمين لم ترد على أي من التعليقات.

يذكر أن الثنائي كان انفصل في فبراير 2022 دون توضيح الأسباب، حيث اكتفت ياسمين رئيس بالقول في منشور على حسابها في تويتر، إن الفترة التي قضتها مع هادي هي "عشرة طويلة لكنها لم تدم".

وجاء هذا الطلاق بعد تصريحات هادي المثيرة للجدل في إحدى البرامج التلفزيونية، حيث كشف عن عدم وجود مشكلة لديه إذا قامت زوجته بمشاهد تقبيل.

يذكر أن فيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري وبطولة خالد النبوي، وشيرين رضا، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، وبيومي فؤاد، وأحمد الفيشاوي، كان آخر الأعمال التي جمعت ياسمين وهادي.