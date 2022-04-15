أب لـ7 أطفال.. أليك بالدوين يوضح أخيرا: لهذا ننجب كثيرا

بعدما صدمت عائلة الممثل الأميركي الشهير أليك بالدوين، جمهورها بالإعلان عن طفل سابع قادم على الطريق، نشرت مقطعا مصورا على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه مع الأولاد.

وأكد الشريكان أليك وهيلاريا بالدوين أنهما مستمران بالإنجاب لأنهما يحبان الأطفال.

مادة اعلانية

كما ظهرت طفلتها ماريا لوسيا وهي تتباهى بأسنانها الأمامية التي برزت مؤخراً، فكتبت الأم تعليقا: "يسأل الناس لماذا.. هذا هو السبب.. الأطفال هم رحلة الوالدين الأخيرة".

كما أضاف الشريكان أن حبهما للأطفال هو السر الكامن وراء رغبتهما بإنجاب المزيد، حيث أكد أليك أن الأطفال هم بمثابة رحلة الوالدين الأخيرة والنهائية.

صدمة للجمهور

يذكر أن هيلاريا كانت صدمت متابعيها الشهر الماضي عندما أعلنت أنها حامل بطفلها السابع، هي الأم لـ "كارمن، وماريا لوسيا، ورافائيل، وليوناردو، وروميو، وإدواردو."

وفي إعلانها، قالت السيدة البالغة من العمر 38 عاما، إنها وزوجها أليك البالغ من العمر 64 عاماً، كانا يعتقدان أن لديهم عائلة "كاملة" بالفعل عندما فاجأهم الفرح الأخير، في إشارة منهم إلى صغير آخر قادم!.