مهرجان كان السينمائي يكشف عن أفلامه للدورة 75

أعلن مهرجان كان السينمائي عن قائمة أفلامه المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة والسبعين للمهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 17 و28 مايو المقبل بعد توقف استمر لدورتين بسبب جائحة كورونا وقام المهرجان باتخاذ إجراءات استثنائية صحية وأمنية في الدورة السابقة.

اللافت في مهرجان هذا العام هو الحضور الأهم لنجوم هوليود و كبار صناع السينما من مخرجين ومنتجين عالميين، وهو ما أعلنه مدير المهرجان تيري فريمو في مؤتمر صحفي عقد في سينما الشانزيليزية اليوم الخميس وكشف النقاب عن 18 فيلما تدخل السباق من أجل نيل السعفة الذهبية، إضافة إلى جوائز المهرجان الأخرى لأفضل تمثيل نسائي ورجالي وإخراج وللمشاركة الأولى وجوائز النقاد واللجنة التحكيمية وجائزة الفيلم الروائي القصير.

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وأشار فريمو إلى الوضع العالمي الصعب، قائلا إن "الإعلان جاء بعد عامين من الأزمة التي لن نتعافى منها بسرعة، وفي وقت حزن وحرب في أوروبا وسنقدم فيلما من أوكرانيا خارج المنافسة بعنوان التأريخ الطبيعي للدمار للمخرج سيرغي لوزنيتسا حول تدمير المدن الألمانية بقذائف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وقال فريمو المهرجان سيكون سعيد بشكل خاص هذا العام بالترحيب بهذه الأفلام".

أفلام من أوكرانيا وروسيا

من بين أهم مكافآت المهرجان هو حضور المخرج الروسي المعارض كيريل سيريبنيكوف الذي لم يتمكن من الحضور العام الماضي عندما كان فيلمه "بيتروفس فلو" في المنافسة بسبب إدانة بتهمة الاختلاس يقول داعموه إنها لُفقت له انتقاما لموقفه المناهض للنظام الروسي.

وكان المخرج الروسي ذهب إلى ألمانيا هذا العام بعد رفع حظر السفر عنه، ويعود إلى مهرجان كان مع فيلم "تشايكوفسكي وايف" زوجة تشايكوفسكي حول حياة الملحن الشهير الخاصة شايكوفسكي.

ويعود أربعة فائزين سابقين بالسعفة الذهبية إلى المنافسة هذا العام وهم الأخوان داردين من بلجيكا، والسويدي روبن أوستلوند، والياباني هيروكازو كوري إيدا والروماني كريستيان مونغيو.

كما سيشارك كلير دوني مع فيلم إثارة تدور أحداثه في أميركا الوسطى بعنوان ستارز أت نون، من بطولة روبرت باتينسون، بينما يشارك المخرج الأميركي " جيمس غراي " في المنافسة الرئيسية مع فيلمه " أرماغيدون تايم " الذي استوحى قصته من أحداث مراهقته في نيويورك ويضم بين نجومه آن هاثاواي وأوسكار آيساك وكايت بلانشيت وأنتوني هوبكنز.

ويقدم مخرج افلام الرعب المعروف الكندي ديفيد كروننبرغ الذي سيقدم فيلم "جرائم المستقبل " ،وسيشارك الممثل الأمريكي توم كروز بفيلمه " توب جن".

سينما إيرانية معارضة

وسيشارك المخرج الإيراني المعارض علي عباسي الذي يعيش خارج إيران بفيلم "العنكبوت المقدس" والمخرج سعيد روستائي في فيلمه الثالث،"إخوان ليلى" بعد ان فتح العالم عليه عيونه في فيلمه الرهيب قانون طهران كما ستشارك باكستان للمرة الاولى كما ستقدم فيلما تركيا لمخرج جديد.

وسيكون فيلم الافتتاح للمخرج الفرنسي الفرنسي الشهير ميشيل هازانافيسوس بعنوان "زد يعني زد".