بتغريدة مسيئة مغلفة بالتسامح.. ميريام فارس ترد على إليسا

أشعلت تصريحات المطربة اللبنانية إليسا عن مواطنتها ميريام فارس، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قالت إن الأخيرة بـ 100 وجه وليست بوجهين فقط، وذكرت دعمها لصاحبة "غدارة يا دنيا" في ظل أزمتها عندما قالت أن أجرها بات ثقيلا على مصر.
وحينما بدأ جمهور ميريام فارس في الرد على ما ذكرته إليسا، اختارت النجمة الاستعراضية أن تعيد نشر تغريدة تحمل إساءة إلى صاحبة أجمل إحساس عبر "تويتر"، يرد فيها صاحب التغريدة على حديث إليسا بكل قسوة ويتهمها بالغيرة من نجمتهم المفضلة.
بليز ما حدا يرد.— Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2022
نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح!
مش حرزانة. https://t.co/3B0M0PMCfr
وعلقت الفنانة اللبنانية برسالة تسامح، مطالبة الجميع بعدم الرد على إليسا، وأرجعت هذا الأمر إلى وجودنا بشهر رمضان المبارك، وكذلك أسبوع عيد الفصح، وكتبت أمس الخميس، وقالت "بليز ما حدا يرد.. نحنا بشهر رمضان.. شهر المحبة والتسامح.. وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح.. مش حرزانة".
كلمات صاحبة "مكانه وين" لم تنه المسألة بل أشعلت الخلاف بسبب التغريدة المرفقة، ودخل جمهور النجمتين في صراع شديد بالتعليقات، وأخذوا يتبادلون الهجوم، حيث ظل كل فريق يدافع عن نجمته المفضلة.
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