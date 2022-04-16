ببيان شديد اللهجة.. الأزهر يهاجم مسلسل "فاتن أمل حربي"

بعد جدل كبير حول مسلسل "فاتن أمل حربي" لمؤلفه إبراهيم عيسى الذي يبث حاليا في مصر ويناقش قضايا الأحوال الشخصية، رد الأزهر ببيان شديد اللهجة.

فقد أكد مركز الفتوى التابع للأزهر تعقيبا على المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم أن الأزهر يدعم الإبداع المُستنير الواعي، لكنه يحذر من الاستهزاء بآيات القرآن وتشويه صورة رجل الدين.

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وقال إن الأزهر يحذر من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالِم الدّين في المجتمع، مؤكدا أن الضَّمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعي الذي يبني الأُمم، ويُحسِّن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المُجتمعات،ولا يصنع الصّراعات.

"تنمر مستنكر"

كما أضاف البيان أن "تشويه المفاهيم الدِّينية، بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات؛ أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، مشيرا إلى أن تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل تنمُّرٌ مُستنكَر.

أما فيما يخص حضانة الأطفال، أشار البيان إلى أن "الإسلام أعطى الأمَ حقَّ حضانة أولادها عند وقوع الانفصال إذا لم يكن مانع من الحضانة، ولا ينبغي مطلقًا أن يكون الطفل بين يدي والديه أداة ضغط أو دليلَ انتصار".

وحذر من التستر خلف لافتات حقوق المرأة لتقسيم المجتمع، وتصوير بعض الأفراد للتراث الإسلامي كعدوٍ للمرأة، واستخدام الإعلام والدراما لتشويه هذا التراث.

أزمة مطلقة

يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول امرأة تعاني وطفلتها من مشكلات مع طليقها وتواجه بعض العقبات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من أطفالها إذا تزوجت من رجل آخر.

يشارك في بطولة المسلسل نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبدالغني.