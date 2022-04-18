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لوحات فنية روسية عالقة في كوريا الجنوبية.. بسبب أوكرانيا

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Pedestrians walk past a billboard for an exhibition of paintings by renowned Russian artists including Wassily Kandinsky, that are stuck after an exhibition due to flight sanctions imposed over Moscow's invasion of Ukrain
من المعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
روسيا و أوكرانيا

لوحات فنية روسية عالقة في كوريا الجنوبية.. بسبب أوكرانيا

عُرضت هذه اللوحات المعارة من قبل مؤسسات روسية والتي تعود لنحو 50 فناناً روسياً في متحف سيجونغ للفنون في سيول منذ ديسمبر الماضي

سيول – فرانس برس

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لا تزال عشرات الأعمال الفنية لرسامين روس، بينهم فاسيلي كاندينسكي، عالقة في كوريا الجنوبية بعد عرضها مؤخراً في سيول، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا بفعل العقوبات على موسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

وقد عُرضت هذه اللوحات التي تعود لنحو 50 فناناً روسياً، بينهم كاندينسكي وكازيمير ماليفيتش وألكسندر رودشينكو، في متحف سيجونغ للفنون في سيول منذ ديسمبر الماضي.

لوحات للفنان فاسيلي كاندينسكي - (أرشيفية)
لوحات للفنان فاسيلي كاندينسكي - (أرشيفية)

وبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، فرضت جهات غربية عدة، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة ضد موسكو.

واختُتم المعرض في سيول أمس الأحد، لكن اللوحات عالقة في العاصمة الكورية الجنوبية بسبب عدم وجود رحلات جوية لإعادة الأعمال إلى روسيا، وفق ما أفاد أحد منظمي المعرض لوكالة "فرانس برس".

إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
  • إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
  • إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
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إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
إعلان للمعرض الذي كان مقاماً في سيول حول الفن الروسي
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وأعيرت هذه الأعمال من أربع مؤسسات روسية بينها متحف نيجني نوفغورود الحكومي للفنون ومتحف إيكاترينبرغ للفنون الجميلة.

وبحسب منظمي المعرض في سيول، فإن "الأعمال جاهزة للإعادة، لكن الرحلات الجوية متوقفة حالياً بسبب الحرب في أوكرانيا".

وقال المنظمون: "رغم أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، فإن الجانب الروسي يبحث عن طريقة لاسترجاع الأعمال من دون المرور عبر الخطوط الجوية".

مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا أمام السفارة الروسية في سيول في مارس الماضي
مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا أمام السفارة الروسية في سيول في مارس الماضي
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