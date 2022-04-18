لوحات فنية روسية عالقة في كوريا الجنوبية.. بسبب أوكرانيا

لا تزال عشرات الأعمال الفنية لرسامين روس، بينهم فاسيلي كاندينسكي، عالقة في كوريا الجنوبية بعد عرضها مؤخراً في سيول، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا بفعل العقوبات على موسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

وقد عُرضت هذه اللوحات التي تعود لنحو 50 فناناً روسياً، بينهم كاندينسكي وكازيمير ماليفيتش وألكسندر رودشينكو، في متحف سيجونغ للفنون في سيول منذ ديسمبر الماضي.

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وبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، فرضت جهات غربية عدة، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة ضد موسكو.

واختُتم المعرض في سيول أمس الأحد، لكن اللوحات عالقة في العاصمة الكورية الجنوبية بسبب عدم وجود رحلات جوية لإعادة الأعمال إلى روسيا، وفق ما أفاد أحد منظمي المعرض لوكالة "فرانس برس".



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وأعيرت هذه الأعمال من أربع مؤسسات روسية بينها متحف نيجني نوفغورود الحكومي للفنون ومتحف إيكاترينبرغ للفنون الجميلة.

وبحسب منظمي المعرض في سيول، فإن "الأعمال جاهزة للإعادة، لكن الرحلات الجوية متوقفة حالياً بسبب الحرب في أوكرانيا".

وقال المنظمون: "رغم أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، فإن الجانب الروسي يبحث عن طريقة لاسترجاع الأعمال من دون المرور عبر الخطوط الجوية".