"روز وليلى".. دراما كوميدية تجمع يسرا بنيللي كريم عبر "شاهد"

خطوة درامية جديدة تجمع يسرا بنيللي كريم في اللقاء الأول الذي يجمعهما برعاية "ستوديوهات MBC".

حيث تم الإعلان عن إطلاق عمل درامي جديد يحمل اسم "روز وليلى" الذي يضم نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويتقاسم بطولته يسرا ونيللي كريم.

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ويصبح العمل هو الأول من نوعه الذي يحمل أسماء عالمية في التأليف والإخراج، حيث يتولى البريطاني كريس كول عملية التأليف، بعد أن قدم من قبل أعمالا من بينها "Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood".

فيما يتولى الإخراج البريطاني أدريان شيرجولد الذي أخرج من قبل "Mad Dogs" و "Cardella".

العمل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الكوميديا السوداء ضمن سياق مليء بالإثارة والتشويق، إذ يتناول قصة محققتين مستقلتين، يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط لها في مصر.

وخلال سير الأحداث تجد المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر.

كل هذا الأمور تتسبب في انجراف مسارات التحقيق، حتى تعود الخيوط لاحقا للتشابك مقربة روز وليلى من أجل حل اللغز وكشف خطوط القضية.

العمل يعرض عبر منصة شاهد VIP في الربع الأخير من العام الحالي 2022، على أن يتكون العمل من 10 حلقات مدة الحلقة الواحدة نحو ساعة تلفزيونية.