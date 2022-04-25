إلهام شاهين عن "بطلوع الروح": تلقيت شتائم كثيرة من متطرفين

لا يزال المسلسل المصري "بطلوع الروح" حديث الأوساط الفنية والإعلامية منذ الأيام الأولى لبدء العرض وحتى اليوم.

فقد عدّت الفنانة المصرية إلهام شاهين دورها في العمل الذي تجسد فيه شخصية قيادية في تنظيم داعش الإرهابي، على أنه من أجرأ وأهم أدوارها خلال مسيرتها، وذلك رغم تأكيدها أنها تلقت شتائم كثيرة من عناصر متطرفة بسببه.

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وقالت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن العمل يفضح ممارسات التنظيم، مشددة على دور الفن وتأثيره في طرح مثل هذه القضايا.

"تعرية الإرهابيين وفضحهم"

كما شددت على أن المسلسل عمل على تعرية الإرهابيين، وكشف ألاعيبهم وكيف أنهم مأجورون يحملون السلاح مقابل المال ويمتهنون الإرهاب.

وتابعت أنها كانت تتحدى نفسها بأن تجعل المشاهدين يكرهون شخصية "أم جهاد" التي تؤديها، موضحة أنه لو حصل عكس ذلك فهذا سيعني فشلها في تقديم الدور.

كذلك أكدت أن عناصر تنظيم داعش هم إرهابيون متاجرون بالدين.

خطف موظف

يذكر أن المسلسل يناقش خفايا وممارسات تنظيم داعش، وتدور أحداثه حول سيدة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، وعندما تحاول الفرار ينتهي بها الحال في معسكر للهاربات من التنظيم.

والعمل من بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.

وقد واجه المسلسل مشاكل عدة، بينها خطف مواطن أعلنت شركة "الصباح" المُنتجة في بيان سابق، أنه موظف يعمل لديها، وأن المنتج يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن تصوير "بطلوع الروح" كان بدأ في مدينة بعلبك قبل شهر رمضان، فيما توزّع فريق العمل على أكثر من فندق في المنطقة من أجل تصوير مشاهد محددة من المسلسل الذي بحسب مصادر "الصباح" سيتم الانتهاء منها قبل عيد الفطر.