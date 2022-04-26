صبا مبارك تكشف: هكذا لم أقع في الفخ بـ"سوتس"

تألقت الفنانة الأردنية صبا مبارك في السباق الرمضاني لهذا العام بتقديمها لشخصيتين متميزتين بمسلسل "سوتس بالعربي" مع مجموعة كبيرة من النجوم المصريين ومسلسل "توبة" مع الفنان عمرو سعد. وفي حديث لـ"العربية.نت مع صبا مبارك، كشفت الفنانة عن كواليس أعمالها الرمضانية واختيارها للأدوار المختلفة.

أشارت إلى أنها "شاهدت العمل الأصلي وأحببته، وعندما قرأت السيناريو دون مقارنته بالنسخة الأصلية وجدته عملا مختلفا عن المعتاد في الدراما العربية، كما أنه يتناول مهنة المحاماة بشكل غير تقليدي"، كما لم يسبق لها القيام بمثل هذا الدور لذا تحمست للمشاركة فيه.

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فصلت بين أدائي والشخصية

وتابعت بالقول: "قررت أثناء تحضيري للشخصية الفصل تماماً بين أدائي والشخصية الأصلية حتى لا أقع في فخ المقارنة والذي سيكون ظالماً للشخصية خاصة وأن السيناريو نفسه تم تعديله ليتناسب مع مجتمعنا المصري والعربي، وحتى عند مقارنتي بالشخصية الأصلية من حيث المواصفات الجسدية والسن أبدو مختلفة تماماً".

وأكدت صبا مبارك أنها سعيدة بردود الفعل التي اعتبرتها أكثر من رائعة، فالمسلسل أثبت تواجده بشكل قوي في الموسم الرمضاني خاصة مع توافر كل الإمكانيات من سيناريو وإخراج وتمثيل وإنتاج ما يضمن النجاح.

وحول التعاون في البطولة مع الفنان آسر ياسين، علقت: "نحن أصدقاء منذ زمن طويل، والحقيقة أن كافة فريق العمل كان متعاونا".

وأضافت الفنانة أنها واجهت صعوبات وتحديات في مسلسل "توبة"، لأن الشخصية جديدة ولم يسبق أن قامت بدور فتاة شعبية، والأمر تطلب منها معايشة مع شخصيات شعبية والتعرف على أناس من مناطق شعبية حتى تفهم الشخصية وتجسدها بشكل يصدقه المشاهد دون مبالغة.

وتابعت مبارك: "التعاون مع عمرو سعد كان رائعا، فهو فنان موهوب واستمتعت بالعمل معه، والصعوبة كانت في تنسيق مواعيد تصويري في توبة ومسلسل سوتس بالعربي وهو ما أدى إلى شعوري بالإرهاق وعدم حصولي على قسط كاف من النوم".

وأكدت صبا مبارك أنها تبحث دائما عن أدوار جديدة غير تقليدية وهذا ما وجدته في شخصية فريدة المسيري في مسلسل "سوتس بالعربي"، وشخصية إحسان في "توبة".

وفي نهاية حديثها، قالت الفنانة إنه من المنتظر أن يعرض لها مسلسل "ليلة السقوط"، كما أن هناك بعض الأعمال التي عرضت عليها ولم تتمكن من قراءتها بسبب ظروف التصوير وستبدأ في دراستها قريباً.