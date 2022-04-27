مهرجان كان السينمائي يختار الممثل الفرنسي فنسان ليندون رئيساً للجنة التحكيم

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن تسميتها لرئيس اللجنة التحكيمية لهذا العام 2022، واختارت الممثل الفرنسي فنسان ليندون.

وليندون هو الفائز بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان كأفضل ممثل في العام 2015 عن دوره في فيلم "قانون السوق" للمخرج ستيفان بريزيه، كما لعب دور البطولة في الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية العام الماضي "تايتان"، ويعتبر من أفضل الممثلين السينمائيين في السينما والمسرح.

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وسيتولى ليندون رئاسة لجنة التحكيم خلال الدورة الخامسة والسبعين التي تقام بين 17 و28 أيار/مايو المقبل، برفقة 8 أعضاء يتوزعون مناصفة بين الرجال والنساء، مهمتهم اختيار الفائز بالسعفة الذهبية والجوائز الأخرى من بين 21 فيلما مدرجة في المسابقة.

وقال الممثل ليندون عن اختياره رئيسا للجنة التحكيم: "إنه لشرف عظيم وفخر كبير أن تُعهَد إلي، في خضم صخب الأحداث المتعددة التي نمر بها في العالم، المهمة الرائعة والثقيلة المتمثلة في رئاسة لجنة تحكيم الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وسيخلف ليندون المخرج الأميركي سبايك لي الذي كان رئيسا للجنة التحكيم للعام 2020، وهي النسخة التي تأجلت إلى تموز/يوليو 2021 بسبب جائحة كورونا إلى السنة الماضية.

ومن أعضاء اللجنة، الممثلة البريطانية ريبيكا هول التي برزت في فيلم "فيكي كريستينا برشلونة"، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي الذي فاز فيلمه "قهرمان" بالجائزة الكبرى لمهرجان كان السنة الماضية 2021، والفرنسي ولادج لي مخرج فيلم" البؤساء" الفائز بجائزة لجنة التحكيم في كان عام 2019.

وجاء الإعلان عن رئيس لجنة التحكيم العام الحالي بعد تشويق طويل، إذ درجت العادة على إعلان اسم رئيس اللجنة في بداية السنة، فيما يكشف النقاب عن تشكيلة لجنة التحكيم قبل أسابيع قليلة من المهرجان.

وقال المندوب العام للمهرجان تييري فريمو عن سبب تأخير إعلان لجنة التحكيم: "إن جميع الفنانين يعملون حاليا بعد عودة الحركة إلى الإنتاج السينمائي على إثر الجائحة، وازدهار المسلسلات، والكل منشغل بالأعمال السينمائية وارتباطات المسرح أيضا".