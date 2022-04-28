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أخوها فنان شهير.. وفاة ممثلة مصرية بعد صراع مع المرض

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فاطمة مظهر

أخوها فنان شهير.. وفاة ممثلة مصرية بعد صراع مع المرض

دبي - العربية.نت

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توفيت الممثلة المصرية فاطمة مظهر، أخت النجم الراحل أحمد مظهر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاماً.

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وأعلن الممثل مفيد عاشور خبر الوفاة على صفحته على فيسبوك، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.. اللهم بحق شهرك الفضيل هذ اجعلها من عتقائك يا عفو يا جواد يا كريم.. الله آمين رب العالمين.. نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

كما أفادت تقارير إخبارية بأن الراحلة توفيت أمس الأربعاء، وتم دفنها في مقابر أسرتها في الإسكندرية.

كما نعى الراحلة الفنان المصري نبيل الحلفاوي، وغرّد على حسابه على تويتر "وداعاً الفنانة الرقيقة الراقية فاطمة مظهر.. رحمها الله.. وصادق العزاء لأسرتها ومحبيها".

والفنانة فاطمة مظهر، وهي الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر، ولدت في مدينة القاهرة عام 1943، وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كما شاركت في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينيات وحتى التسعينيات، منها (بائعة الحب، الاتحاد النسائي)، كذلك شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (القاهرة والناس، أبنائي الأعزاء شكرًا، برج الأكابر، الماضي يعود الآن).

فاطمة مظهر
فاطمة مظهر

رفض خوضها تجربة التمثيل

ومن أشهر أعمالها فيلم "الأحضان الدافئة"، حيث جسدت شخصية صديقة البطلة التي قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت، وشاركهما الفنانان سمير غانم وسمير صبري.

ورفض أحمد مظهر - الذي تولى تربية أخته - خوضها تجرية التمثيل مبررًا موقفه بأنها ما زالت صغيرة، حيث كان حريصًا على مستقبلها التعليمي، خاصة أن فاطمة تمسكت بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية وهو ما رفضه الفنان الراحل بشدة حينها.

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