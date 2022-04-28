شاهد عمرو مصطفى: "لو مراتي وافقت سأتزوج نوال الزغبي"

صدم الملحن والمغني المصري، عمرو مصطفى، الجمهور بتصريحه أنه يحب الفنانة نوال الزغبي، وأنه سيتقدم للزواج منها في حال حصل على موافقة زوجته الحالية، التي تجمعه به علاقة الزواج منذ 20 عاما.

وأضاف خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، الأربعاء، أنه أكثر شخص يحب زوجته في العالم، فهو متزوج منها منذ أكثر من 20 عاما، والجميع يعلم مدى حبه لزوجته.

مادة اعلانية

جاء رد الملحن على سؤال موجه له حول تصريح منسوب له مفاده أنه لو لم يكن متزوجا لتزوج من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ليؤكد أنه لم يقل ذلك التصريح، ويشدد على حبه لزوجته.

"أسطورة الجيل"

ووصف نفسه بـ "أسطورة الجيل"، مشيرا إلى أنه لا يوجد له مثيل، مستدلا بوصف من له عدة أغنيات بألقاب مثل الأسطورة وغيرها، في حين أن له العديد من الأغنيات التي تمت ترجمتها لعدة لغات في العالم.

كما أكد الفنان المثير للجدل أنه مغنٍّ في الأصل، وأنه ظلم نفسه بابتعاده عن الغناء رغم أن صوته من أقوى الأصوات في العالم العربي، على حد اعتقاده.

ألبوم تاريخي

وأشار عمرو مصطفى إلى أنه بعد 4 سنوات سيكون أهم مطرب فى العالم العربي، موضحا أنه يعمل على تطوير نفسه، ويجهز لألبوم غنائي سيكون ”تاريخيا“ سيتحدث عنه التاريخ، وسيكون مفاجأة.

يُشار إلى أن عمرو مصطفى احتل صدارة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بداية شهر رمضان بمقولة ”في رمضان؟“ التي أطلقها في أحد البرامج التلفزيونية استنكارا لمشهد تمثيلي تضمن مشهدا منافيا للأخلاق.