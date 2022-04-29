شبهوها بشاكيرا.. حملة تنمر تطال زوجة ممثل سوري شهير

أثارت صورة الممثل السوري سامر إسماعيل التي شاركها برفقة زوجته مايا عبر حسابه على إنستغرام في أحدث ظهور لهما معاً أمس الخميس، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت مايا زوجة بطل مسلسل "كسر عضم"، إلى حملة تنمر واسعة من بعض المتابعين، حيث اعتبروا أن ظهور بشعر مجعد وبدون مكياج لا يناسبها خصوصاً أن زوجها بطل في مسلسل رمضاني هذا العام، وكتبت إحداهن عبر موقع فيسبوك "كان المفروض مشطت شعرها وحطت شوية بودرة".

مادة اعلانية

فيما اعتبر آخرون أنها حرية شخصية، معتبرين أن انتقاد شكل الآخرين بطريقة قاسية ينم عن جهل وانعدام أخلاق.

هذا وكان عدد كبير من الجمهور قالوا إن مايا تشبه الفنانة العالمية شاكيرا بشكلها الخارجي خصوصا اعتمادها لشعرها الأشقر المجعد.

وظهر سامر وزوجته في سحور "كسر عضم" في سوريا الذي دعت له المخرجة رشا شربتجي، معلقاً على الصور التي شاركها عبر إنستغرام "شكراً للمخرجة المبدعة رشا هشام شربتجي وزوجها السيد تمام الصالح على هذه الدعوة الكريمة".

يذكر أن مايا البكرى زوجة سامر إسماعيل، هي مصممة أزياء سورية تحمل الجنسية الصربية، وجمعتها بالنجم السوري قصة حب لمدة عامين قبيل الزفاف الرسمي في صربيا يناير 2017، الذي جاء مقتصرا فقط على الأقارب والأصدقاء، ولم يظهر الثنائي معا كثيرا، كما جاء نبأ زفافهما مفاجئا، حيث أعلنه سامر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتهت المراسم بالفعل.