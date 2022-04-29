يسري نصر الله رئيساً للجنة التحكيم للأفلام القصيرة في "كان"

كلف مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 المخرج المصري يسري نصر الله برئاسة اللجنة التحكيمية للأفلام القصيرة.

وهذه اللجنة ستختار الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية من بين 9 أفلام تم اختيارها في المسابقة، وسيتم الإعلان عنها في الحفل الختامي يوم 28 من مايو المقبل وسبق للمخرج تانغ لي من هونغ كونغ من الفوز بها العام الماضي عن فيلمه "كل الغربان".

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كما يشترك مع المخرج نصر الله في لجنة التحكيم المخرجة الكندية منية شكري والمخرجة البلجيكية لورا فانديل والمخرج والممثل فيليكس مواتي والناقد والصحافي الفرنسي جان كلود راسبينجياس.

مسيرة حافلة بالإنتاجات الفنية

وبعد اشتراك يسري نصر الله كمساعد مخرج لمخرجين عالميين كبار منهم المخرج اﻷلماني فولكر شلوندورف في فيلم "المزيف"، الذي تم تصويره في بيروت والمخرج السوري عمر أميرالاي في الفيلم الوثائقي "مصائب قوم" عاد إلى مصر ليعمل مساعد مخرج مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو مدرسته الأولى في الإخراج في فيلمي "وداعا يا بونابرت" وفيلم "حدوتة مصرية" عام 1981.

كما شارك يوسف شاهين في كتابة سيناريو "إسكندرية كمان وكمان" عام 1990 ثم خاض تجربته الإخراجية الأولى لفيلمه الروائي الطويل "سرقات صيفية" وكذلك فيلمه الثاني "مرسيدس" عام 1993، وبعدها "صبيان و بنات" 1995، وفيلم "المدينة" 1999 ثم فيلم "باب الشمس" 2004 وفيلم "جنينة الأسماك" 2008 وفيلم " احكي ياشهرزاد " 2009 ثم فيلمه الجميل "بعد الموقعة" 2011 وآخر أفلامه كان فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن "2016 وكان آخر أعمال المخرج الكبير مسلسل (منورة بأهلها) بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، ناهد السباعي، أحمد السعدني.