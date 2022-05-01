"نجاح لم أتوقعه".. أحمد سعد يكشف أسباب تصدر أغانيه الترند

حالة من التألق يعيشها خلال الموسم الرمضاني، بل يستعد لحفلات عيد الفطر وما بعدها بجدول كامل من التفاصيل الغنائية التي يعمل عليها باجتهاد، مما يعلن عن نوع من التغيير يعيشه الفنان أحمد سعد منذ فترة، وتحديدا منذ بداية عمله على ألبومه الجديد، الذي طرح منه عددا من الأغاني قبل عرضه. وفي حواره مع "العربية.نت"، أعلن عن سعادته بنجاح أغانيه في مسلسل "توبة" وتحقيقها نسب مشاهدة عالية، بالإضافة إلى مشاركته في المسلسل العالمي Moon Knight، والأدعية الرمضانية وغيرها من التفاصيل التي كشف عنها.

*قبل شهر رمضان وأنت تتصدر التريند، وبسبب مسلسل "توبة".. فأغاني المسلسل حققت تريند في يوتيوب ومراكز مختلفة؟

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**الحقيقة لم أتوقع كل هذا النجاح الضخم، فالأغاني لمست قلوب الجمهور، وهو ما تابعته من التعليقات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا أغاني "يا ريت ترجع" و"بعدت" و"خلصت حياتي" تريند على يوتيوب في المراكز الثانية والرابعة والخامسة، أما بقية الأغاني في مراكز أخرى، ولكن متأخرة بعض الشيء، وكل ما يمكن أن أقوله الحمد لله وشكرا لجمهوري الحبيب على حبكم ودعمكم لي، وأيضا أشكر فريقا كبيرا من الشعراء والملحنين والموزعين الذين عملوا على تلك الأغاني سواء تتر البداية أو النهاية أو الأغاني التي قدمت خلال المسلسل والتي تماشت مع أحداثه، وهم هشام الجخ وسارة سعيد ومحمد فتحي وهيثم نبيل ومحمد عاطف الحلو وتاكي وعمرو سعد، كما شاركت في كتابة وتلحين عدد منها أيضا.

*ليست المرة الأولى التي تعمل فيها مع أخيك عمرو سعد في مسلسل رمضاني.. أليس كذلك؟

**بالتأكيد، وأنا أتفاءل بالعمل معه، فقد قدمنا العديد من الأعمال معا، حيث بدأنا في 2011، حين قدمت أغنية "ادعولي في الحرم" كتتر بداية مسلسل "شارع عبدالعزيز" والتي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور نظرا لكلماتها ذات الطابع الديني الاجتماعي، كما قدمت معه في 2016 أغنية "بحبك يا صاحبي" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "يونس ولد فضة" وحققت نجاحا كبيرا، وفي 2019 قدمت أغنية "أنت ابن أبوك" كتتر مسلسل "بركة"، والعام الماضي قدمنا معا أغنية "ملوك الجدعنة" التي حققت نجاحا فاق التوقعات، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات وتم طرحها ضمن إحدى حلقات المسلسل، والحقيقة أنا سعيد بهذا التعاون لأننا نحقق نجاحا كبيرا في كل عمل نقدمه معا.

*"صاحبي يا جدع" حققت نجاحاً كبيراً على الرغم من أنها إعلان، ولكن حققت حالة إنسانية للجمهور.. فكيف حدث ذلك؟

**الأغنية تصدرت تريند رقم 3 على يوتيوب بعدما عرضت على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وشاركني في الغناء الطفل محمد أسامة، وكانت لصالح دعم محاربي السرطان من الأطفال، وهي من تأليف منه عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد الشلبي، وإخراج ميدو عادل، والحقيقة أننا قررنا أنه يكون أشبه بفيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المصابين بالسرطان.

*طرحت خلال شهر رمضان العديد من الأدعية.. حدثنا عنها

**أنا في الأساس كنت أنشد وأقول أدعية وبعدها بدأت الغناء، لذا أحب في شهر رمضان طرح أدعية، منها دعاء بعنوان "طالب رحمتك" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصي، وهو من إنتاج شركة "مزيكا"، كما قدمت دعاء آخر بعنوان "عاشق نبينا" هو نفس دعاء "يا محمد" تم تسجيله بالتعاون مع مهندس الصوت محمد جودة داخل "أستوديو التكامل".

*كيف وجدت الاستعانة بأغنية "الملوك" في "Moon Knight"؟

**ما حدث شيء عظيم وجميل وليس بالأمر الغريب على المخرج العظيم محمد دياب لأن لديه رؤية ووجهة نظر، وتفاجأت أنا شخصيا بوضع الأغنية في المسلسل، فقد طلب من الشركة المنتجة وضع حقوق الأغنية في المسلسل، وعندما أبلغوني بالأمر لم أكن أعرف أي شيء. شركة الإنتاج تواصلت معي وأخبروني أنه سيتم استخدام الأغنية في شيء مهم دون الكشف عن اسم العمل، وشاهدت الأخبار مثل كل الجمهور وفوجئت وسعدت كثيرا وهو شيء مشرف، فلم أكن أعلم حجم المسلسل وأهميته والنجاح الذي حققه، ولكني علمت من ردود فعل الأجانب وكل دول العالم بشكل غير متوقع، وهو ما أسعدني جدا. فقد وجدت شخصا من الصين قدم فيديو على تيك توك على الأغنية، وزادت 10 ملايين مستمع بعد طرحها في العمل، فكنت كل ساعة أتلقى تعليقا جديدا على يوتيوب الخاص بالأغنية، وكان الأجانب يؤكدون أنهم على الرغم من عدم فهمهم للأغنية ولكنهم يحبونها.

*وهل توقعت كل هذا النجاح الذي حققته خاصة من الأجانب؟

**كرم ربنا دائما أكبر بكثير من توقعاتي وأفعالي، فالله يمنحني أكثر بكثير مما أقدمه، والأغنية عندما كنا ننفذها أعجبت بشكل المزيكا والحمدلله فقد أعجب الناس أيضا، وقلت المغنون الذين يغنون بشكل طربي لن يقدموا الأغاني التي تتماشي مع أهواء المستمعين، ولكن ما حدث كان العكس، فنحن نقدم الكلمات الجيدة، والحمدلله الناس تقبلت الأغنية.

*وما هي الأعمال التلفزيونية الرمضانية التي تتابعها؟

**"توبة" من الأعمال التي أحبها، لكن شهادتي فيه مجروحة، لأنه مسلسل شقيقي، وحتى الأغاني التي قدمتها جميلة هو مسلسل متكامل، كما أتابع مسلسل "الاختيار 3" لأنه مهم ويوضح أحداثا مهمة عشناها، كما أتابع "الكبير أوي" ويضحكني كثيرا، وسعيد بظهوري معه كضيف شرف في إحدى الحلقات التي تتضمن مهرجان المزاريطة السينمائي.

*وما الجديد لديك؟

**أقدم خلال عيد الفطر حفلا مع رامي جمال وبهاء سلطان في الحديقة الصينية بأرض المعارض في مدينة نصر، يوم الخميس 5 مايو 2022 وهو يوافق أول يوم بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.