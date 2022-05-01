"وحياة ولادي ما هسيبك".. محمد رحيم يتوعد عمرو مصطفى
خرج مصطفى في لقاء تلفزيوني وتحدث عن عدد من زملائه كان من بينهم رحيم، والأخير توعده على فيسبوك
يبدو أن أزمة ثنائي التلحين عمرو مصطفى ومحمد رحيم لن تمر مرور الكرام، بعد أن خرج مصطفى في لقاء تلفزيوني وتحدث عن عدد من زملائه كان من بينهم رحيم.
وذكر مصطفى أنه يفرح كثيرا حينما يهاجمه رحيم لأن الأخير يتسبب له في الضحك، ولكن تلك الكلمات التي لم تكن على هوى رحيم الذي توعد بالرد عليها.
رحيم اختار كلمات قاسية للرد على زميله، بعدما كتب على حسابه عبر "فيسبوك"، قائلا: "نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب.. وديل الـ عمرو ما يتعدل لو علقت فيه قالب".
وتابع رحيم كلماته التي تنال من مصطفى: "مبقاش إلا اللي بيطبلوا على ظهر الجيتار والمدعين يجيبوا سيرة الملحنين العالميين اللي واخدين أعلى شهادات الاحتراف العالمية".
وتحول الهجوم إلى توعد حينما كتب: "وحياة ولادي ما هسيبك المرادي، وهكشف حقيقتك وأرجع حق كل الناس اللي جيت عليهم وأذيتهم.. واللي أنا ساكت عليه طول السنين اللي فاتت بجد هصدمك بيه".
وتابع رحيم: "أعوذ بالله من الغيرة والحقد اللي جواك من ناحيتي.. مش عايز تطلعني من دماغك أبدا طيب قابل بقى يا ملحن الترابيزة يا جاحد يا أبو كرد واحد".
كلمات رحيم وزملاؤه الذين هاجموا مصطفى على كلماته، لم يتفاعل معها الأخير سوى بصورة نشرها يظهر فيها وهو يضحك وعلق عليها قائلا: "وأنا بتفرج عليهم بعد الحلقة".
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