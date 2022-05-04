جدل بعد عودة منة عرفة لزوجها.. فهل وقع الطلاق أساساً؟

بين الحين والآخر، تشهد الساحة الفنية في مصر حالة جدل واسعة بطلتها الفنانة المصرية منة عرفة، إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بالفن، وإنما بسبب حياتها الشخصية.

فقد أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة قبل شهرين مع زوجها محمود المهدي عن طلاقهما للمرة الثانية، إلا أن الثنائي عاد وأعلن مرة أخرى عن رجوعهما.

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وكتب الزوج عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمدلله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين"، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى حول كيفية وقوع الأمر، رغم أنه الانفصال الثاني بينهما في مدة قصيرة للغاية.

لا طلاق رسمي!

إلا أن الفنانة كانت فجرت مفاجأة قبل أيام، أعلنت عنها في لقاء تلفزيوني، مؤكدة أن طلاقها الثاني من المهدي لم يقع بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن ما جرى بينهما هو انفصال مستمر منذ شهر ونصف، موضحة أن هناك ترتيبات يضعها الشخص ولكنها تتغير إلى أمر مغاير تماما، وهو ما يوحي بالتساؤل حول حقيقة وقوع الطلاق، وفق تعبيرها.

وخلال اللقاء كشفت منة عرفة عن وجود محاولات من البعض كي تعود إلى زوجها مرة أخرى، مؤكدة أنها تتحدث هي وهو والعلاقة بينهما تحمل الاحترام ولا توجد أي عداوة.

أزمات كثيرة

كما شددت على أن هناك عمل يجمع الأهل ببعضهما البعض، وبالتالي كانت الأمور معلقة حتى يتم الانتهاء من كل شيء،إلا أن تم الإعلان عن العودة قبل ساعات.

يذكر أن الأشهر الماضية كانت شهدت أزمات كثيرة وقعت بها الفنانة الشابة، بينها مشكلات بسبب تدخل الزوج بأمور تتعلق بالأعمال التي تشارك فيها زوجته، وهو ما تسبب في أزمة كبرى مع الفنان محمد نجاتي، ومن بعدها أزمة أخرى مع نقيب الممثلين.