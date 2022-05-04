شاهد أصالة تظهر ببطن منتفخ بالرياض.. وإعلامية شهيرة تكشف

أثارت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل عيد الفطر للفنانة السورية أصالة نصري أمس الثلاثاء، في الرياض، حالة من الجدل.

وظهرت أصالة بفستان أبيض ضيق، مع بروز واضح في منطقة البطن برفقة زوجها، ما فجر التساؤلات حول السبب.

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فيما علق بعض من متابعيها أنه ربما يكون بسبب حمل النجمة الشهيرة من زوجها العراقي فائق حسن. بينما قال آخرون إنه بسبب زيادة في الوزن مشيرين أنه يعتبر شيئا طبيعيا لسيدة في عمرها.

بدورها، علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الأنباء، وكتبت عبر على حسابها على "تويتر": "ياحبايبي هذا الكرش كرش رمضان من كثر ما أكلت عصملية ومجدرة ومقلوبة".

انتو من صجكم😳 مره عمرها ٥٢ سنه وينها وين الحمال . . ياحبايبي هذا الكرش كرش ارمضان من كثر ماكلت عصمليه ومجدره ومقلوبه#اصاله #اصاله_في_الرياض pic.twitter.com/Lwv3eJJxXW — مي العيدان (@mayal3eidan) May 4, 2022

يذكر أن ظهور أصالة بوزن زائد في منطقة البطن خلال تحضيراتها لإطلالتها لحفل السحور الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة قبل أسبوعين، أثار التساؤلات نفسها حول حمل النجمة.

جاء ذلك، بالتزامن مع تداول خبر انفصال أصالة عن الملحن العراقي فائق حسن الذي انتشر في الفترة الماضية، خاصة بعد غياب الأخير عن الحفل الذي أقامته أصالة في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، خاصة أن فائق يحرص على حضور جميع حفلات أصالة منذ زواجهما.

بدورها نفت الفنانة السورية شائعات انفصالها عن فائق حسن، ونشرت صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، وكتبت عليها: "الحمد لله نحنا مع بعض ولبعض".

يشار إلى أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من الملحن العراقي الشهير فائق حسن.