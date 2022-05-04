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شاهد أصالة تظهر ببطن منتفخ بالرياض.. وإعلامية شهيرة تكشف

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أصالة من حفل عيد الفطر بالرياض

شاهد أصالة تظهر ببطن منتفخ بالرياض.. وإعلامية شهيرة تكشف

دبي - العربية.نت

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أثارت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل عيد الفطر للفنانة السورية أصالة نصري أمس الثلاثاء، في الرياض، حالة من الجدل.

وظهرت أصالة بفستان أبيض ضيق، مع بروز واضح في منطقة البطن برفقة زوجها، ما فجر التساؤلات حول السبب.

فيما علق بعض من متابعيها أنه ربما يكون بسبب حمل النجمة الشهيرة من زوجها العراقي فائق حسن. بينما قال آخرون إنه بسبب زيادة في الوزن مشيرين أنه يعتبر شيئا طبيعيا لسيدة في عمرها.

بدورها، علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الأنباء، وكتبت عبر على حسابها على "تويتر": "ياحبايبي هذا الكرش كرش رمضان من كثر ما أكلت عصملية ومجدرة ومقلوبة".

يذكر أن ظهور أصالة بوزن زائد في منطقة البطن خلال تحضيراتها لإطلالتها لحفل السحور الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة قبل أسبوعين، أثار التساؤلات نفسها حول حمل النجمة.

جاء ذلك، بالتزامن مع تداول خبر انفصال أصالة عن الملحن العراقي فائق حسن الذي انتشر في الفترة الماضية، خاصة بعد غياب الأخير عن الحفل الذي أقامته أصالة في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، خاصة أن فائق يحرص على حضور جميع حفلات أصالة منذ زواجهما.

أصالة من تجهيزات سحور حفل المتحف القومي بالقاهرة
أصالة من تجهيزات سحور حفل المتحف القومي بالقاهرة

بدورها نفت الفنانة السورية شائعات انفصالها عن فائق حسن، ونشرت صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، وكتبت عليها: "الحمد لله نحنا مع بعض ولبعض".

يشار إلى أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من الملحن العراقي الشهير فائق حسن.

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