بمسدس مزّود بنصل سكين.. شخص يعتدي على ممثل أميركي على المسرح

أظهرت مقاطع مصورة تعرض الممثل الكوميدي الأميركي ديف تشابيل لهجوم على خشبة مسرح هوليوود بول في لوس أنجلوس، مساء الثلاثاء، على يد شخص أسقطه أرضاً قبل أن يتم القبض عليه واحتجازه.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس الأربعاء، إن المشتبه به يدعى أيزياه لي ويبلغ من العمر 23 عاماً، وتم احتجازه على ذمة كفالة قدرها 30 ألف دولار بعد اتهامه بارتكاب جناية اعتداء بسلاح مميت.

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وأفاد المتحدث بأن لي كان يحمل مسدساً مقلداً يحتوي على نصل سكين عندما هاجم تشابيل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تشابيل (48 عاماً) أُصيب في الهجوم أو ما هو الدافع وراءه.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على "تويتر" رجلا يجري على خشبة المسرح ويدفع تشابيل بالجزء الأعلى من جسده، ويضربه بكتفه في الصدر.

وأظهر المقطع أنه بمجرد حدوث الاشتباك الأولي، خطا المهاجم وتشابيل عدة خطوات قبل أن يسقطا أرضاً.

ثم وقف المهاجم وركض حول المنصة، هارباً من حشد من الناس لعدة ثوان قبل أن يتصدوا له قرب الجزء الخلفي من المنصة.





توقيف المعتدي على الممثل نقل المهاجم للمستشفى نقل المهاجم للمستشفى

وكان تشابيل يقدم عرضاً في مهرجان كوميدي جديد يستمر 11 يوماً بعنوان "نتفليكس مزحة"، حسب ما قال المنظمون.

وتأتي هذه المشاجرة على المسرح بعد شهر من قيام الممثل ويل سميث بصفع الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في واقعة لم يسبق لها مثيل خلال الحدث الذي يذاع على التلفزيون ويتابعه المشاهدون في جميع أنحاء العالم. وأثار هذا الحدث مخاوف من أن يواجه فنانون اعتداءات مماثلة.

وقال ممثل عن هوليوود بول لوكالة "رويترز" إن الحادث قيد التحقيق وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب تقرير لشبكة "إيه. بي.س ي"، صعد روك، الذي قدم عرضاً في وقت سابق من المساء، على خشبة المسرح مع تشابيل بعد لحظات من الهجوم وقال مازحاً: "هل كان ذلك ويل سميث؟".

ولاحقاً أظهرت لقطات فيديو المشتبه به على نقالة أثناء وضعه في سيارة إسعاف. ونقلت "إن. بي. سي" عن الشرطة قولها إنه نقل إلى المستشفى مصاباً بجروح طفيفة.