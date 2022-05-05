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بمسدس مزّود بنصل سكين.. شخص يعتدي على ممثل أميركي على المسرح

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In this handout photo released by the Los Angeles Police Department a replica handgun with a knife blade recovered from the suspect that attacked US comedian Dave Chappelle while performing is pictured in Los Angeles, California on May 4, 2022. (Photo by Los Angeles Police Department / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Los Angeles Police Department - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
المسدس الذي استخدم للهجوم على ديف تشابيل

بمسدس مزّود بنصل سكين.. شخص يعتدي على ممثل أميركي على المسرح

الممثل الكوميدي ديف تشابيل تعرض للهجوم مساء الثلاثاء بلوس أنجلوس.. ولم تعرف حتى الآن دوافع المهاجم

واشنطن – رويترز

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أظهرت مقاطع مصورة تعرض الممثل الكوميدي الأميركي ديف تشابيل لهجوم على خشبة مسرح هوليوود بول في لوس أنجلوس، مساء الثلاثاء، على يد شخص أسقطه أرضاً قبل أن يتم القبض عليه واحتجازه.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس الأربعاء، إن المشتبه به يدعى أيزياه لي ويبلغ من العمر 23 عاماً، وتم احتجازه على ذمة كفالة قدرها 30 ألف دولار بعد اتهامه بارتكاب جناية اعتداء بسلاح مميت.

وأفاد المتحدث بأن لي كان يحمل مسدساً مقلداً يحتوي على نصل سكين عندما هاجم تشابيل.

المسدس الذي استخدم للهجوم على ديف تشابيل
المسدس الذي استخدم للهجوم على ديف تشابيل

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تشابيل (48 عاماً) أُصيب في الهجوم أو ما هو الدافع وراءه.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على "تويتر" رجلا يجري على خشبة المسرح ويدفع تشابيل بالجزء الأعلى من جسده، ويضربه بكتفه في الصدر.

وأظهر المقطع أنه بمجرد حدوث الاشتباك الأولي، خطا المهاجم وتشابيل عدة خطوات قبل أن يسقطا أرضاً.

ثم وقف المهاجم وركض حول المنصة، هارباً من حشد من الناس لعدة ثوان قبل أن يتصدوا له قرب الجزء الخلفي من المنصة.

توقيف المعتدي على الممثل
  • توقيف المعتدي على الممثل
  • نقل المهاجم للمستشفى
  • نقل المهاجم للمستشفى
3 صور
توقيف المعتدي على الممثل
توقيف المعتدي على الممثل
نقل المهاجم للمستشفى
نقل المهاجم للمستشفى
نقل المهاجم للمستشفى
نقل المهاجم للمستشفى

وكان تشابيل يقدم عرضاً في مهرجان كوميدي جديد يستمر 11 يوماً بعنوان "نتفليكس مزحة"، حسب ما قال المنظمون.

وتأتي هذه المشاجرة على المسرح بعد شهر من قيام الممثل ويل سميث بصفع الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في واقعة لم يسبق لها مثيل خلال الحدث الذي يذاع على التلفزيون ويتابعه المشاهدون في جميع أنحاء العالم. وأثار هذا الحدث مخاوف من أن يواجه فنانون اعتداءات مماثلة.

الممثل الكوميدي الأميركي ديف تشابيل (أرشيفية)
الممثل الكوميدي الأميركي ديف تشابيل (أرشيفية)
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وقال ممثل عن هوليوود بول لوكالة "رويترز" إن الحادث قيد التحقيق وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب تقرير لشبكة "إيه. بي.س ي"، صعد روك، الذي قدم عرضاً في وقت سابق من المساء، على خشبة المسرح مع تشابيل بعد لحظات من الهجوم وقال مازحاً: "هل كان ذلك ويل سميث؟".

ولاحقاً أظهرت لقطات فيديو المشتبه به على نقالة أثناء وضعه في سيارة إسعاف. ونقلت "إن. بي. سي" عن الشرطة قولها إنه نقل إلى المستشفى مصاباً بجروح طفيفة.

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