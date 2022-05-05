كانييه وست "سرق" كلمات أغنية من عظة قس.. والأخير يقاضيه
عظة القس ديفيد بول موتن تشكل أكثر من 20% من أغنية "كوم تو لايف" التي ظهرت في ألبوم "دوندا" الذي حقق نجاحاً كبيراً العام الماضي
أقام قس من ولاية تكساس دعوى قضائية ضد كانييه ويست، قائلاً إن مغني الراب والمنتج ورجل الأعمال استخدم تسجيلاً لإحدى عظاته دون إذن منه في أغنية "كوم تو لايف".
وأقام القس ديفيد بول موتن من مقاطعة دالاس في ولاية تكساس دعوى قضائية الثلاثاء ضد ويست و"يونيفرسال ميوزيك غروب" وشركاتها الفرعية "ديف جام ريكوردينغز" و"جي. أوه. أوه. دي ميوزيك" التي أسسها ويست (الذي غير اسمه بشكل قانوني إلى يي العام الماضي) أمام محكمة اتحادية في دالاس.
وتقول الدعوى، التي تتهم ويست بانتهاك حق الملكية الفكرية، إنه تم الاستعانة بعظة موتن في جزءين على الأقل من الأغنية المذكورة.
ويقول موتن إن أجزاء من عظته تشكل أكثر من 20% من أغنية "كوم تو لايف" التي ظهرت في ألبوم "دوندا" الذي حقق نجاحاً كبيراً العام الماضي. وسمّيَ هذا الألبوم تيمنا باسم والدة ويست الراحلة، وتصدر قوائم بيلبورد ورُشح لجائزة غرامي لألبوم العام.
وقال موتن في الدعوى القضائية إن ويست أظهر "نمطاً مقلقاً" من خلال "أخذ أجزاء من تسجيلات صوتية للآخرين عن عمد وبشكل صادم دون موافقتهم".
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