أخيراً.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي بعد سلسلة من الاحتفالات

سلسلة من الاحتفالات على مدار سنوات أقامها الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، اختتماها بحفل زفافهما الذي أقيم على مدى يومين على أحد الشواطئ المصرية.

الثنائي ارتبطا ببعضهما بعضا قبل 7 سنوات، وبالتحديد في مايو 2015، حينما أعلن محمد فراج عن الأمر عبر حساباته على السوشيال ميديا، إلا أن إعلان الخطبة لم يحدث سوى قبل نحو 3 أعوام.

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حيث كان حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي شاهدا على الإعلان عن الأمر، وبعده لم يحدد الثنائي موعدا ثابتا لحفل الزفاف.









وفي شهر يونيو من العام الماضي، أقيم حفل خاص بعقد قران الثنائي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الحفل مخصص فقط لعقد القران ولم يكن خاصا بالزفاف، وظهر فيه الثنائي بشكل مشابه لعبد الحليم حافظ وشادية، حينما قدما إلى الحفل على دراجة وعلى أنغام أغنية "حاجة غريبة".

وبعدها انشغل الثنائي في تصوير عدد من الأعمال الفنية، قبل أن يقرر مؤخرا الاحتفال بحفل الزفاف على أحد الشواطئ على يومين، أحدهما خصص لحفل الحنة، والآخر من أجل الزفاف.







وظهر الثنائي في احتفالات موسيقية منذ مساء الخميس وحتى مساء الجمعة، وسط حضور كبير لأصدقائهما من داخل الوسط الفني وخارجه.

محمد فراج وبسنت شوقي التقيا أثناء تصوير مسلسل "تحت السيطرة" قبل سنوات، وكانت وقتها العروس تشعر تجاهه بالضيق، لكن الأمر في النهاية تحول إلى إعجاب وقصة حب وارتباط.