بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. ما حقيقة ارتباط أبوهشيمة بمي عز الدين؟

ما زالت أخبار الثنائي أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري تتصدر المشهد، بعد الأنباء المفاجئة والصادمة المتعلقة بانفصالهما عقب مرور عامين فقط على زواجهما.

تلك الأخبار التي سربها مصدر مقرب من الثنائي ولم يقم أحد منهما بالرد عليها سواء بالنفي أو التأكيد، وهو ما جعل الجميع يتعامل معها باعتبارها أمورا مؤكدة.

مادة اعلانية

إلا أن الصادم هو ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، من ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة بالفنانة مي عز الدين، وانتشار الأمر بشكل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تلك الأخبار التي تورطت فيها ناقدة فنية مصرية شهيرة، بعد أن نشرت ماجدة خير الله منشورا عبر حسابها على "فيسبوك"، تعلن فيه الأمر بشكل ساخر.

وتطالب مي عز الدين بالحصول على 500 مليون جنيه من رجل الأعمال كي تتمكن من تأمين مستقبلها في العامين، خاصة وأن الأمر لن يستمر لأكثر من ذلك.

خروج تلك التصريحات من ماجدة خير الله جعل البعض يتشكك في أن الأخبار المتداولة بالفعل سليمة، خاصة وأنها تخرج هذه المرة عن طريق شخص من داخل المطبخ الفني، وهو ما ظهر بالفعل في تعليقات الجمهور على كلمات ماجدة خير الله.

إلا أن الحقيقة هي أن الحساب الخاص بماجدة خير الله تعرض للاختراق وفقدت السيطرة عليه بشكل كامل، وهو ما طالبت زميلاتها وأصدقائها بالإعلان عنه.

وبالفعل سارع أصدقاؤها المقربين للتعليق والتأكيد على أن حساب ماجدة خير الله تعرض للاختراق، وأنها لم تعد تملك القدرة على السيطرة عليه ولم تعد تنشر عليه أي شيء.

نافية أن تكون هي من قامت بنشر الخبر الخاص بخطوبة أبوهشيمة ومي عز الدين، ليصبح الأمر حلقة جديدة من حلقات الشائعات التي تطال المشاهير في مثل هذه المناسبات.