سلمي أبو ضيف: أنا شقية ومتمردة.. وشرف لي المشاركة بعمل لأسامة أنور عكاشة

كان ظهورها هذا العام في السباق الرمضاني مختلفاً، فعلي الرغم من تقديمها شخصية "ولاء أبو الهنا" باحترافية شديدة جعلت الجمهور والنقاد يختارونها من بين النجوم الشباب الذين تألقوا في هذا الموسم، إلا أنها شاركت بالظهور في عملين آخرين وهما "سوتس بالعربي" و"الاختيار" بشخصيات مختلفة تماما. إنها الفنانة سلمي أبو ضيف، التي كشفت العديد من كواليس عملها الأول مع النجم الكبير خالد النبوي من خلال مسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة.

*من رشحك لمسلسل "راجعين ياهوي"؟

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**الفنان خالد النبوي والمخرج محمد سلامة هما من قاما بترشيحي للمشاركة في المسلسل، ولكني كنت مرشحة لدور "ياسمين" في الأساس صديقة "ولاء"، وذاكرت الدور، ولكن بعد فترة أخبرني المخرج أنني سأقدم دور "ولاء" وهو ما جعلني أشعر بالخوف والتوتر، فتحدث معي المخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي، وأقنعاني بأنهما بالفعل يريان قدرتي على تقديم "ولاء"، ثم بدأنا في البروفات والتحضيرات علي الشخصية.

*وعندما عُرض عليك الورق، ما الذي حمسك للموافقة عليه؟

**كل شيء بالعمل يحمس أي شخص علي الموافقة الفورية عليه، فالحقيقة سعدت بالمشاركة فيه لأكثر من سبب منها وجود كوكبة كبيرة من النجوم في العمل في مقدمتهم الأستاذ خالد النبوي، إلى جانب القصة التي يدور حولها العمل، وهي من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، فهو شرف لي أن أكون إحدي بطلات أعماله، وفي العموم كل شيء في العمل جعلني أوافق دون تفكير.

*وكيف وجدتي "ولاء" عند قراءتها؟

**إنها شخصية متمردة، ولكن ذلك يعود للظروف التي وجدت نفسها بها، مما جعلها لا تستطيع مواجهة الواقع، إلى جانب ظهور "بيبو" أو خالد النبوي، ودخولها في قصة حب مع "طارق" ساعدها في إيجاد من يدعمها في ما تمر به، وأثر عليها بصورة كبيرة، فشخصيتا "بيبو" و"طارق" غيرتا حياة "ولاء" خاصة أن وفاة والدها أثّر فيها بشكل كبير.

*وهل وجدتي أثناء قراءتك لها تشابها مع شخصيتك الحقيقية؟

**في الحقيقة لقد ساعدتني على اكتشاف أشياء جديدة مشتركة في شخصيتي مع "ولاء أبو الهنا" وهو الجزء "الشقي" بيننا، بالإضافة إلي التمرد، فهو شيء مشترك أيضا بيننا، وسعدت بأن الشخصية أعجبت الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير، ولكن في الوقت نفسه بالنسبة لي شخصية "ولاء" جديدة وحبّاها وعايشة معاها كل يوم وشخصيتها قوية، لكنها حساسة ومتمردة مش بتواجه مشاكلها.

فقد ساهم مخرج العمل محمد سلامة بصورة كبيرة في خروج الشخصية بهذا الشكل بعد أن رسم لها أبعادها، حيث جعلني أتطرق لأمور لم أكن معتادة عليها لتقديم شخصية "ولاء"، كما أن وجود الأستاذ خالد النبوي في العمل ساهم أيضاً في تكوين الشخصية، فقد سهّل العديد من الأمور، إلى جانب أحداث العائلة المستمرة في حلقات العمل جميعها عوامل ساهمت في نجاح وتكوين تلك الشخصية.

*وما هو أكثر ما أحببته في شخصية "ولاء"؟

**وجود العائلة حولها، وهو ما حدث في المشهد الأخير من المسلسل عندما تجمعت العائلة وتم تصوير السيلفي.

*المسلسل اجتماعي لطيف ولكنه قدم العديد من القضايا منها الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري وغيرها من القضايا العائلية.. فما تعليقك؟

**أنا سعيدة جداً بأن المسلسل سلّط الضوء على هذه تلك القضايا الهامة، فمن خلال قضية الابتزاز الإلكتروني يجب أن تنشأ ثقة ولغة تفاهم بين الشخص وأهله في حالة تعرضه لذلك، حتى يمكنه الرجوع لهم سريعاً دون خوف أو قلق.

أما العنف الأسري فهو أمر قاسي وأتمني من الأهالي أن تحذر منه، وأرجو أن يكون هناك قانون في حال تواجده يعاقب علي ذلك، لأنه لا يجوز إيذاء الأبناء بالضرب مما يؤدي إلى إصابتهم من الناحية النفسية، ويكونون مشوهين نفسيا منذ صغرهم.

*ماذا عن التعاون مع فريق العمل؟

*لقد كان الأمر أكثر من رائع، وكنت أهتم جداً بما كان يقوله الفنان خالد النبوي أثناء التحضير لشخصية "ولاء"، وأقوم بكتابتها في دفتر صغير، وأذكر توجيهاته عندما قال لي قدمي شخصية "ولاء" بطريقة معينة، وعلى المستوى الشخصي لا أصدق أنني لن أرى الأستاذ خالد مرة أخرى في التصوير، ولكن صداقتنا مستمرة بالتأكيد.

إلى جانب النجوم الآخرين المشاركين أمثال الفنانة أنوشكا التي قامت بدور والدتي للمرة التانية من بعد مسلسل "حلاوة الدنيا" وهو ما جعل الكيمياء والتعامل معها بسيط جدًا، وهو ما سهّل أمورا كثيرة، بجانب الفنانة نور ووفاء عامر فجميع النجوم كانوا أكثر من رائعين في كواليس العمل.

*كان لك ظهور خاص في الحلقة العاشرة من مسلسل "سوتس بالعربي"؟

**سعدت بالمشاركة كضيف شرف في هذا العمل من خلال شخصية "تاليا"، فقد كان مميزاً ومختلفاً تماماً، لأنها جسّدت شخصية دكتورة في اختراق الشبكات الإلكترونية "هاكر" بطريقة احترافية، إلا أنها قررت أن تستخدم خبرتها في سرقة مال من مصنع والدها لوجود خلافات كبيرة بينهما، وعندما علم والدها بالأمر قرر التواصل مع المحامي "أحمد داود" واتفق معه على توكيله للتفاهم مع ابنته.

*وماذا عن ظهورك في مسلسل "الاختيار 3"؟

**سعيدة للغاية بالمشاركة ولو فى مشهد واحد فى مسلسل "الاختيار 3" لأنه بالفعل واجب وطني وشرف لأي فنان المشاركة فيه، والحقيقة أنني سعيدة بالوقوف أمام الفنان كريم عبدالعزيز في أحد المشاهد فأنا أحبه وكنت أتمنى العمل معه وكذلك كل فريق العمل.

*وهل وجدتي صعوبة في تقديم شخصية زوجة الإرهابي؟

**لم يكن الأمر سهلا، بل صعبا لأن الشخصية قناعاتها مختلفة تماما عني، ولم أكن قادرة على إستيعاب كيف تفكر هذه الشخصية ولذلك فالوصول لتركيبة الشخصية كان أمرا صعبا، وأشكر دكتور بيتر ميمي علي مساعدتي في تقديم الشخصية بهذا الشكل.

*وماذا عن جديدك؟

**سنعود لاستكمال تصوير مسلسل "منعطف خطر" والذي سيعرض على أحد المنصات الرقمية، وينتمي العمل لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته باسل خياط، ومحمد علاء، وسمر مرسي، وباسم سمرة، وريهام عبدالغفور، وآدم الشرقاوي، وأحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج السدير مسعود.