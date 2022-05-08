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تعليقاً على خبر وفاته.. يحيى الفخراني: أنا بصحة جيدة

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يحيى الفخراني

تعليقاً على خبر وفاته.. يحيى الفخراني: أنا بصحة جيدة

دبي - العربية.نت

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بعد تداول أخبار عن وفاته نتيجة أزمة صحية طارئة، عبر الفنان المصري القدير يحيى الفخراني، عن استيائه من هذه الشائعات.‏

وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الأحد، إنه حزين ومستاء بشدة من انتشار هذه "الشائعات المغرضة".

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كما أكد في رسالة إلى كل معجبيه أنه بخير وبصحة جيدة، وقال "أطمئن كل جمهوري الحبيب بمصر والوطن العربي عليّ، فأنا بخير والحمد لله، وكل أموري طبيعية وبصحة جيّدة، وما تم نشره هو بكل أسف مجرد شائعات مغرضة، وأتوجه بالشكر لكم وبكل من سأل عني من جمهوري الحبيب".

وكان اسم الفنان المصري قد تصدّر منذ أيام، قائمة الكلمات الأكثر بحثاً عبر "غوغل" بعد أن انتاب جمهوره حالة من القلق عن صحته، وتداولت أخبار عن وفاته.

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

يقضي العيد مع أسرته

بدورها، نفت نقابة الممثلين المصريين، أمس السبت، شائعة وفاة يحيى الفخراني، وأوضحت أنه يقضي إجازة عيد الفطر برفقة أسرته حاليا.

وغاب يحيى الفخراني عن المنافسة في موسم دراما رمضان العام الحالي، بعد أن شارك في موسم 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش".

وكان النجم الشهير أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، عن عودته إلى شاشة السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم يحمل اسم "بنزو"، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج شهد رمزي.

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