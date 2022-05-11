الأردن ..القبض على الشخص المعتدي على آثار جرش

أعلن جهاز الأمن العام الأردني القبض اليوم، على شخص قام بالعبث والكتابة على الجدران والأعمدة بالموقع الأثري في جرش، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة داخل وخارج المجتمع الأردني.

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي أن العاملين في الأمن الوقائي تابعوا التحقيق في الحادثة، إلى أن تمكنوا من تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، لافتاً إلى أن التحقيق بدأ منذ اللحظة الاولى لتلقي البلاغ ولحين استكماله، تمهيدا لإحالة ذلك الشخص إلى الجهات القضائية المختصة لينال عقابه الرادع.

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أشعلت صور لأحد أعمدة مدينة جرش الأثرية، شمال الأردن بعدما أقدم مجهولون، على تشويهه بالطلاء غضب الشارع الأردني.

كما أثارت الحادثة استياء كبيرا في البلاد، لما لهذه المناطق من أهمية كبيرة في تاريخ الأردن، ولجهة السياحة أيضاً.

وقال مدير سياحة جرش، فراس الخطاطبة، إنّه سيتم طرح عطاء "المنظومة الأمنية" لمدينة جرش الأثرية "خلال أسابيع مقبلة".

وأضاف الخطاطبة أن عطاء المنظومة الأمنية للموقع الأثري؛ يشمل استبدال السياج الموجود حاليا حول الموقع الأثري بسياج آخر جديد، وتركيب كاميرات مراقبة، وبوابات إلكترونية، وإنارة للموقع الأثري.

من جانبه قال مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، إن قيام أحد الأشخاص المجهولين بطلاء عدد من أعمدة مدينة جرش الأثرية باللون الأسود والكتابة عليها وتشويهها، هو ممارسة وسلوك فردي سيء من أشخاص وفئة قليلة ليس لديها الوعي بأهمية هذا الموقع الأثري ولا تمثل ثقافة مجتمعنا الاردني.

وأضاف بلعاوي أن دائرة الآثار العامة قامت بعمل فني مؤقت وبطرق علمية بدائية آمنة على الموقع لتغطية التشويه، حيث كانت التغطية المؤقتة لمنع انتشار الصور والتشوه البصري أثناء عملية المعالجة الدائمة للموقع الأثري والتي ستجري في القريب العاجل بشكل علمي ودقيق.