إعلامي يفجر مفاجأة.. صديقة أبوهشيمة أجنبية وهذه صورتها

ما زالت أخبار رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة العاطفية تتصدر اهتمام المتابعين خلال الفترة الحالية في مصر والوطن العربي، خصوصاً بعد انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أسرارا مثيرة عن حياة الرجل المصري الثري.

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وقال في بث مباشر عبر صفحته على "إنستغرام"، أمس الأربعاء، أن لا علاقة تربط أبوهشيمة بالممثلة المصرية مي عز الدين، أو الممثلة الصاعدة ريم مصطفى، مشيرا إلى أنها مجرد شائعات، ليعلن أن الفتاة الجديدة في حياة رجل الأعمال المصري هي من الجنسية الأجنبية وليست عربية.

كما أوضح أنها تحديداً من كوسوفو وتعيش في تركيا وتدعى مورينا تاراكو، مبيناً أن الشابة لديها عيادة تجميل خاصة بها وقد تعرّف إليها أبو هشيمة من قبل أصدقاء مصريين مشتركين.

وذكر إيلي باسيل أن الفتاة الكوسوفية من عائلة ثرية وذات ملامح فاتنة، وتعيش حياة باذخة بحسب ما يظهر في حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه حوالي مليون و500 ألف متابع.

وبعد إعلان الخبر، بدأ الجمهور العربي يتواجد على صفحتها ويعلق على صورتها الأخيرة في مقارنة بينها وبين النجمة المصرية.

يذكر أنه في 5 مايو/أيار الجاري، تصدرت أنباء انفصال النجمة المصرية ورجل الأعمال، حديث منصات التواصل الاجتماعي والصحف المصرية والعربية، بعد تأكيد مصادر مقربة من الطرفين في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية صحتها.

كما فوجئ الجمهور بحذف كل منهما للصور التي جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساباتهما الشخصية، مما أكد أكثر خبر الطلاق.

وبعد تداول خبر الطلاق، بدأت الأخبار تنتشر وتتداول حول هوية الفتاة المستقبلية في حياة رجل الأعمال الشهير، الذي ارتبط بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي وانفصلا في 2012 بعد زواج دام 3 سنوات، ثم بالممثلة المصرية ياسمين صبري، بعد زواج دام سنتين ونصف دون أبناء.