رسالة جديدة مليئة بالرومانسية من فائق حسن لأصالة.. ما هي؟

لا يفوّت زوج الفنانة السورية أصالة مناسبة إلا ويحرص على مغازلتها ودعمها برسائل مليئة بالحب والرومانسية.

فقد نشر الشاعر العراقي فائق حسن على حسابه في إنستغرام خلال الساعات الماضية صورة يعلن بها نفاد تذاكر حفل أصالة والفنانة رحمة رياض المقرر في الكويت يوم الجمعة 13 مايو.

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وأرفقها بتعليق: "أجمل الأمنيات أنت أستميحك عشقاً أقبل يديك وأجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي يا روعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة يا طعم المودة ورائحة الرضا أغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بك إليك سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال وأضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني أصالة معنى وحقيقة".

لترد أصالة قائلة: "يا روحي يا جوزي يا كل الحبّ ويا نور عيوني رفيقي وتوأم روحي يا صديقي يا أبي يا عشقي يا أماني ودنيتي ونفسي.. الحمد لله يا حبيبي إني حبيبتك".

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من فائق حسن.