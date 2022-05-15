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تفاصيل اتصال مفاجئ من عادل إمام.. ابنة فنان مشهور توضح

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عادل إمام
الفنان المصري عادل إمام

تفاصيل اتصال مفاجئ من عادل إمام.. ابنة فنان مشهور توضح

هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح طمأنت الجهور على صحة "الزعيم"

القاهرة- أحمد الريدي

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بات الفنان المصري عادل إمام حديث الأوساط الفنية خلال الساعات الماضية بعد شائعات كثيرة طالت حالته الصحية عقب أنباء عن تدهورها.

فيديو نادر للزعيم عادل إمام مع زوجته هالة الشلقامي سوشيال ميديا فيديو نادر للزعيم عادل إمام مع زوجته هالة الشلقامي

وأتت هذه الشائعات بعد ابتعاد "الزعيم" كما يلقبونه، عن وسائل الإعلام والتمثيل والظهور، وتمضية أوقاته مع عائلته فقط.

إلا أن المفاجأة السارة جاءت هذه المرة من هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح الذي قضى سنوات طويلة بصحبة الزعيم وشاركا معا في العديد من الأعمال.

"مكالمة من ريحة الحبايب"

وكشفت هند أنها تلّقت اتصالاً مفاجئاً من الفنان عادل إمام تطمأن فيه على صحتها وأحوالها، واصفة المكالمة بأنها من "ريحة الحبايب".

سعيد صالح مع مع عادل امام
سعيد صالح مع مع عادل امام

كما أكدت أن الاتصال جاء دون أي ترتيب ودون مقدمات، وهو ما جعلها تشعر أن والدها سعيد صالح هو من يتصل.

كذلك أشارت إلى سعادة غامرة شعرت بها بعد الاتصال، خصوصاً وأنها تطمأنت على حالة الفنان الصحية بعد الإشاعات الأخيرة.

يشار إلى أن اتصال "الزعيم" جاء لينفي كل الأقاويل التي طالت حالته الصحية في الشهور الماضية، ودليل على أنه بصحة جيدة وأمان.

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