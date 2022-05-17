مهرجان كان.. سينما سياسية روسية وأوكرانية معارضة للحرب

تنطلق هذا المساء فعاليات أكبر المهرجانات الدولية وأشهرها مهرجان كان السينمائي بدورته ال"75"، ويتنافس 21 فيلما في المسابقة الرسمية لنيل السعفة الذهبية وستعرض على مدى 12 يوما من 17 حتى إلى 28 من مايو/أيار الجاري.

واختار المهرجان فيلم الافتتاح للفيلم الفرنسي "زد كوم زد". ولاحقاً وتم تغير عنوان الفيلم إلى "كوبيه" للمخرج ميشال هازنافيوس بعد توضيحات من الوفد الأوكراني حول شعار كلمة "زد" التي وضعتها القوات الروسية في حربها ضد كييف وتم التغيير الى"كوبيه" وهي كلمة يستخدمها المخرجون اثناء إيقاف التصوير او "أقطع" بالعربية.

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وتم عرض الفيلم صباحا للنقاد المشاركين في المهرجان قبل عرضه رسمياً في الافتتاح وهو فيلم ينتمي الى أفلام الرعب ممزوجا في الكوميديا ويتحدث عن قصة مخرج كان يصور فيلم "زومبي" بممثلين غير موهوبين وبإمكانيات انتاجية محدودة، ويحاول ربط الخيال السينمائي بالواقع بعد أن وجد أبطال الفيلم أمام رفض المخرج تمثيلهم غير الواقعي وطالبهم بالاندماج أكثر في تقمص الشخصيات وتم ذلك بعد الثورة العارمة للمخرج ضد ممثلية الذين يقومن بقتل من يعمل معهم بما فيهم المخرج وهي صورة سوداوية ممزوجة بكوميديا الموقف.

نجوم يحضرون

كما يستعرض نجوم السينما العالمية على البساط الأحمر للمهرجان ومنهم توم كروز بطل فيلمه الجديد "طوب غون" مافيريك" للمخرج جوزيف كوسينسكي كما ستحضر الممثلة الهندية "دبيكا بادكون" ضمن وفد هندي كبير برئاسة وزير الاتحاد للاعلام الهندي حيث ستكون الهند كضيف شرف المهرجان هذا العام.

كما ستحضر ماريون كوتيار والأميركية آنا هاثوي والممثل انتوني هوبكنس والبريطاني روبرت باتنسون.

وسيتم عرض فيلم "إلفيس برسلي " حول ملك "الروك أند رول" للمخرج باز لورمان، وهو من بطولة ممثل مغمور "أوستن بتلر" وتوم هانكس الذي سيكون حاضرا في المهرجان الأسبوع المقبل.

كما ستعرض أعمال عالمية أخرى من اليابان والسويد وكندا وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

المشاركة العربية في المهرجان

وسيعرض المهرجان في مسابقته الرسمية فيلم "صبي من الجنة" للمخرج المصري طارق صلاح وهو من انتاج سويدي.

كما توزعت الافلام العربية المشاركة على مسابقات المهرجان الأخرى ومنها المسابقة الثانية " نظرة ما" حيث يشارك الفيلم المغربي "القفطان الازرق" للمخرجة مريم توزاني والتي سبق لها وأن شاركت في نفس المسابقة عام 2019 بفيلم آدم وهو من انتاج زوجها المخرج نبيل عيوش.

كذلك، سيشارك ضمن مسابقة اسبوعي المخرجين فيلم "تحت الشجرة " للمخرجة التونسية أريج السحيري وفيلم تونسي آخر هو "أشكال" للمخرج يوسف الشابي واللبناني علي شربل بفيلم "السد".

وايضاً يشارك في مسابقة اسبوع النقاد الفيلم الفلسطيني "حمى المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، وفيلم يمثل تونس "الحرقة" للمخرج التونسي لطفي ناثان.

وهذه المسابقة المهمة تتراس لجنة التحكيم المخرجة التونسية كوثر بن هنية التي عرض لها المهرجان "الرجل الذي باع جلده" وحازت على جوائز دولية مهمة.

كذلك، السينما المصرية ستكون حاضرة من خلال المخرج يسري نصر الله الذي يترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، كما يترأس الناقد المصري أحمد شوقي، لجنة تحكيم "الاتحاد الدولي للنقادالسينمائيين الدولية "الفابريسي".

كما يشارك مخرج المخرج المصري أحمد فوزي في الورش السينمائية التي يقيمها المهرجان للسينما الشابة وسيقدم مشروع فيلم بعنوان "هملت من عزبة الصفيح" المقتبس من رواية "هاملت" لشكسبير.