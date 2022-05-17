وفاة ممثل سوري شهير عن عمر 71 عاماً

توفي الفنان السوري، ناصر وردياني، عن عمر ناهز 71 عاما بعد معاناة مع المرض.

وأعلن نجله محمد وردياني خبر الوفاة عبر صفحته في "فيسبوك"، كما نعته وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتهما الرسمية في "فيسبوك".

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سبب وفاة الفنان السوري الشهير يعود لمعاناة مع المرض الذي لم يعرف طبيعته حتى اللحظة، حيث كان يعاني من وضع صحي حرج خلال شهر رمضان الماضي، فيما كان يعالج في أحد المشافي السورية إلى أن أعلن عن وفاته صباح الأحد

يشار إلى أن الراحل لعب أدواراً عدة منها المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر، و أبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد.

وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

كما شارك ناصر وردياني في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية عام 1968، بينما بدأ في العمل على المسلسلات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، إذ كان أولها مسلسلا "نهاية رجل شجاع" و"صهيل الألم"، اللذان عرضا عام 1994.