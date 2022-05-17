يحيى الفخراني يثير ضجة بتصريحاته.. "البوركيني مخجل"

أثار الفنان المصري يحيى الفخراني الجدل، أمس الاثنين، بتصريحاته عن المايوه الشرعي (البوركيني) الذي وصفه بـ "المخجل".

وقال عضو مجلس الشيوخ المصري خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ لأزمة منع ارتداء (البوركيني) داخل القرى السياحية: "المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة".

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كما أضاف "زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا".

وكانت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، قررت أمس متابعة ملف لباس البحر الشرعي المخصص للسيدات على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.

في المقابل، طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلّم، الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين، وإعلان شروط ولوائح الملابس للنزلاء.

يذكر أن جدل ارتداء السيدات للباس البحر الشرعي في مصر، يثار كل عام بين مؤيد ومعارض حول منعهم من ارتدائه في بعض القرى السياحية، أو ترك الحرية لهن دون تمييز.