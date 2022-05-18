رسالة غرامية من آمبر هيرد قد تنقذ جوني ديب.. وتورطها

ظهرت خلال الساعات الماضية، تفاصيل جديدة بشأن قضية ثنائي هوليوود الشهير المثير للجدل، جوني ديب وآمبر هيرد، ما قد يقلب المعادلة لصالح نجم "قراصنة الكاريبي" وتورط الفتاة الشقراء.

ففي جديد دعوى التشهير التي رفعها الزوجان السابقان ضد بعضهما في محكمة بولاية فرجينيا، حاول محامو ديب التشكيك في مزاعم بطلة فيلم "أكوامان" بشأن إساءته معاملتها، أمس الثلاثاء.

مادة اعلانية

كما قدم المحامون لهيئة القضاء سكيناً كانت أهدته هيرد لنجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي عام 2012 إضافة إلى رسالة حب كتبتها له.

ووجهت المحامية كاميل فاسكيز سؤالا لهيرد قائلة "هذا هو السكين الذي أعطيته للرجل الذي يسكر ويصبح عنيفا تجاهك؟.

فيما ردت الممثلة الشقراء قائلة "هذا هو السكين الذي قدمته له هدية، نعم" مضيفة أنها لم تعتقد أنه سيطعنها به.

عبارات حب

في حين ، قرأ محامي ديب فقرات من دفتر يوميات قالت هيرد إن الزوجين احتفظا به لتبادل عبارات الحب.

ليتبين أن هيرد كتبت في مايو 2015، أي بعد شهرين من إصابة ديب بجرح في إصبعه نتيجة إلقاءها زجاجة عليه، "الحب الحقيقي لا يتعلق فقط بجنون العاطفة أو اختيار أمان السلام، إنه يتعلق بكليهما".

كما أضافت "ما زلت، ربما أكثر من أي وقت مضى، أرغب في تمزيقك والتهامك وتذوقك".

وفي مقتطف آخر بعد شهر العسل في يوليو 2015 على متن قطار الشرق السريع، قالت هيرد إنها "لا تستطيع تخيل شهر عسل أكثر روعة"، مضيفة "أحبك أكثر وأكثر كل يوم يمر".

"هو حياتي وقلبي"

وكانت الممثلة قالت في شهادة سابقة إن ديب أصبح عنيفا تجاهها بحلول ذلك الوقت. كما أضافت خلال جلسة الاثنين الماضي أن زوجها السابق رطمها في حائط ولف قميصا حول رقبتها خلال رحلة شهر العسل.

وبعد شهر، كتب هيرد تقول إن ديب هو "حجر الزاوية في حياتها، لا بل قلبها، وكل ما لديها".

كما أضافت فيما كتبت "أنت حياتي. أكرهها عندما نتشاجر. أكره أن أجرحك. أحبك أكثر من أي شيء آخر".

وعند سؤالها عن تلك العبارات التي تفيض بالحب والمشاعر الملتهبة، قالت إنها حاولت "إيجاد أكبر قدر ممكن من السلام"، وأنه "عندما تكون الأمور على ما يرام تصبح علاقاتهما جيدة حقا".

وفي شهادته، قال ديب إن هيرد ألقت عليه ذات مرة زجاجة كحول فجرحت الإصبع الأوسط بيده اليمنى. فيما نفت هيرد جرح إصبعه، وقالت إنها ضربته فقط للدفاع عن نفسها أو أختها.

يذكر أن الممثلين تزوجا في فبراير 2015 وتم الانتهاء من طلاقهما بعد نحو عامين.

ويقاضي ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، هيرد، البالغة من العمر 36 عامًا، في دعوى تشهير تطالب بتعويض بقيمة 50 مليون دولار، قائلًا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف الأسري.

في المقابل، رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار، قائلة إن ديب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقال نجم هوليوود إن مزاعم زوجته السابقة جعلته يخسر "كل شيء"، فقد عُلّق الجزء الجديد من قراصنة الكاريبي، وجرى استبدال ديب في سلسلة أفلام "فانتاستك بيتس" أو وحوش رائعة، وهو امتداد لسلسلة أفلام "هاري بوتر".

يشار إلى أنه من المقرر اختتام المرافعات في 27 مايو الحالي.