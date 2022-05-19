مهرجان كان.. توم كروز يلهب البساط الأحمر

تحت شمس مدينة كان الفرنسية وقف محبو النجم الأميركي توم كروز الذي يشارك في مهرجان كان السينمائي بدورته الخامسة والسبعين بفيلم "توب غان" بعد غياب عن السجادة الحمراء دام نحو ثلاثين عاما. انتظر جمهور توم كروز لساعات طويلة قبل أن يطل عليهم ملوحا لهم بالتحية واضطر لخرق بروتكول المهرجان وذهب إليهم ليلتقط معهم الصور التذكارية ووقع لهم على صوره التي حملوها وضجت بها وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية.

توم كروز عاشق مهرجان كان السينمائي

لم يخف توم كروز سعادته قائلا للصحافيين، أنا مسرور جدا لتواجدي هنا في كان "المدينة والمهرجان" المهرجان الذي أحبه كثيرا. وقال "إنها لحظة جميلة بعد كل ما مررنا به خلال العامين الماضيين"، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا، "إنه لشرف كبير أن أكون هنا معكم".



توم كروز يستمع لصيحات معجبيه توم كروز نجم مهرجان كان

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كروز يحب المغامرة

وقال "منذ كنت صغيرا وأنا أحب المغامرة، ولن أنسى تلك القفزة من نافذة منزلي ببطانية النوم استخدمتها كمظلة كالتي يستخدمها المظليون، ومن حسن حظي نجوت بأعجوبة من غير أذى، ثم توالت الأدوار وأنا شاب وقمت بأدوار صعبة لاسيما في تأدية فيلم "المهمة المستحيلة".

مدير مهرجان كان فريمو يشيد بتوم كروز

وأشاد مدير مهرجان السينمائي تبري فريمو بتوم كروز، قائلا كروز هو أحد الممثلين الكبار في تاريخ السينما، وحقق نجاحات كبيرة من خلال اختياراته لأدوار معقدة وصعبة.





تحية خاصة لتوم كروز

ثم قامت طائرات سلاح الجو الفرنسية بتأدية التحية لنجم هوليوود توم كروز عندما رسمت له ألوان قوس قزح في سماء كان التي أبهرت الحاضرين وضيف مهرجان كان السينمائي الذي تابع طائرات الجو الفرنسية وهي تؤدي التحية له.