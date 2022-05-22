ذكريات وضحك.. آخر صورة لسمير صبري قبل وفاته بيومين

خلال الأيام الماضية سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني المصري والعربي ومنصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان سمير صبري.

وقد شكل خبر وفاته صدمة لأصدقائه ومحبيه، خاصة أنه قابل عدداً منهم قبل وفاته بيومين، وكانت حالته الصحية مستقرة.

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ذكريات جميلة وضحك

في هذا السياق، نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على حسابها في فيسبوك، صورة تجمعها بسمير صبري. وظهرت البارودي بصحبة زوجها الفنان حسن يوسف والفنانة سميرة أحمد ومعهم الفنان الراحل.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه إنهم جلسوا سوياً يوم الأربعاء 18 مايو في نادي الجزيرة، حيث روى صبري ذكريات جميلة عن أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف، وضحكوا كثيراً.

فيما لفتت إلى أنه أجرى حديثاً إذاعياً مطولاً مع زوجها الخميس، كاشفة أنهم صدموا بوفاته الجمعة.

عن 85 عاماً

يشار إلى أن الموت غيّب الفنان المصري متعدد المواهب سمير صبري، الجمعة، عن عمر يناهز 85 عاماً، بعد مسيرة حافلة استمرت أكثر من نصف قرن أثرى خلالها المكتبة الفنية العربية بالكثير من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح.

وتوفي في الساعات الأولى من صباح الجمعة في أحد فنادق القاهرة، حيث كان يقيم في الآونة الأخيرة بعد أن دخل المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة بسبب مشكلات في القلب، وفق وسائل إعلام مصرية.