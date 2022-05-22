زوج منة عرفة يعلن زفافهما.. "لن ننشر صور الفرح لأنها خاصة"

بعد إثارتهما الكثير من الجدل بسبب إعلانهما الارتباط والانفصال بشكل متكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان المصري محمود المهدي، زواجه من زميلته منة عرفة.

ونشر عبر حسابه الجديد في "فيسبوك"، مساء السبت، صورة تجمعه بزوجته وهي تلبس خاتماً، وكتب: "الحمد لله تم الزواج والدخلة والفرح كان صغيرا ومقتصرا على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط، حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا".

مادة اعلانية

في المقابل، تجنبت منة عرفة أي إشارة لزواجها، ولم تؤكد صحة خبر زفافها من عدمه، وما زالت ملتزمة عبر حسابها بموقع إنستغرام بعدم نشر أي صورة لها برفقة محمود المهدي، بعدما تسببت أزماته مع نجوم الوسط الفني في انفصالهما مؤخرا.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أعلن في 4 مايو الجاري قراراً بإغلاق حسابي محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على فيسبوك وإنستغرام، وذلك بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي تتضمن تشهيرًا وطعنًا في الأعراض لعدد من فنانات مصر.

يذكر أن الأشهر الماضية كانت شهدت أزمات كثيرة وقعت بها الفنانة الشابة، بسبب تصريحات زوجها وتدخله بأعمالها، كذلك لنشره على حسابيه بموقعي فيسبوك وإنستغرام عدة منشورات، تتضمن تهديداً بنشر إساءات تخص عدداً من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين.

ومحمود المهدي ومنة عرفة احتفلا بعقد قرانهما يوم 30 يونيو من عام 2021، وفي نوفمبر من نفس العام تم الانفصال الأول، ولكن أعلن "المهدي" عودته لمنة في نفس الشهر، حيث لم يستمر الانفصال أكثر من 48 ساعة وعاد الثنائي لبعضهما من جديد، وسط اتهامات لمنة وزوجها بأنهما يبحثان عن الترند بهذه الأخبار.

وفي ديسمبر من عام ديسمبر 2021 أعلن محمود المهدي زفافه على منة عرفة ولكنه لم يتم حينها، ليعلن في مارس 2022 الانفصال الثاني.

يشار إلى أن منة عرفة هي الزواج الثالث في حياة محمود المهدي، والأول في حياتها.