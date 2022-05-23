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شيرين استنجدت بالشرطة فحبسوه ..القبض على حسام حبيب

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شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين استنجدت بالشرطة فحبسوه ..القبض على حسام حبيب

الفنانة حررت محضراً بمقر شرطة النجدة في مصر

القاهرة - العربية.نت

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على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة شيرين عبد الوهاب صباحاً ضد طليقها، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المطرب حسام حبيب، الاثنين.

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وأعلنت الشرطة بدء التحقيق مع المتهم بعد بلاغ أكدت فيه شيرين أن حبيب وصل إلى منزلها الواقع بمنطقة الشيخ زايد جنوب مصر صباحا دون موعد سابق، واعتدى عليها وعلى بناتها بالسب والشتم.

كما استغاثت الفنانة بشرطة النجدة في مصر، وحررت محضراً ضده لإجباره على عدم التعرض لها وابنتيها مجدداً.

فسارعت قوة أمنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وتبين فعلاً وجود حبيب الذي برر تواجده بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، مؤكداً أنه لم يكن يعتزم التعرض لها ولابنتيها بأي أذى، وفق قوله.

محضر عدم تعرض

كما طلبت عبد الوهاب من السلطات تأمين تعهد من طليقها يكفل عدم تعرّضه لها أو لابنتيها وحررت محضراً، تم بموجبه إحالته للنيابة للتحقيق.

يذكر أن الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ومحامي الفنانة المصرية، كان نفى في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، عودة المياه لمجاريها بين الطرفين بعد انتشار شائعات حول ذلك.

كما تعهّدت شيرين خلال الأسابيع الماضية بملاحقة مروجي الشائعات ضدها.

وأكد لطفي حينها أن "دعاة شهرة" كما سمّاهم، هم من وراء انتشار تلك المعلومات المغلوطة، مشدداً على أن الحياة الخاصة لموكلته خط أحمر.

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