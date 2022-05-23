بعد ضبطه يحمل سلاحاً بفيلا شيرين.. حسام حبيب يؤكد: مرخص

في أول رد فعل بعد إلقاء القبض عليه بسبب تهديده زوجته السابقة المطربة شيرين عبدالوهاب، كشف الفنان المصري حسام حبيب، أمام جهات التحقيق، اليوم الاثنين، أنه لم يهدد النجمة الشهيرة بالسلاح الناري المضبوط بحوزته، مؤكدًا أن السلاح مرخص ويحمل صفة قانونية.

كما أوضح أنه توجه لفيلا صاحبة (آه ياليل) في منطقة الشيخ زايد، للاتفاق على أعمال فنية بينهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها اتصلت على شرطة النجدة.

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وأضاف أنه لم يتعرض لها ولبناتها، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

جاء ذلك، بعدما أعلنت الشرطة بدء التحقيق مع حسام حبيب بعد بلاغ أكدت فيه شيرين أن زوجها السابق وصل إلى منزلها الواقع بمنطقة الشيخ زايد جنوب مصر صباحا دون موعد سابق، واعتدى عليها وعلى بناتها بالسب والشتم.

كما استغاثت الفنانة بشرطة النجدة في مصر، وحررت محضراً ضده لإجباره على عدم التعرض لها وابنتيها مجدداً.

فسارعت قوة أمنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وتبين فعلاً وجود حبيب الذي برر تواجده بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، مؤكداً أنه لم يكن يعتزم التعرض لها ولابنتيها بأي أذى، وفق قوله.

كما طلبت عبد الوهاب من السلطات تأمين تعهد من طليقها يكفل عدم تعرّضه لها أو لابنتيها وحررت محضراً، تم بموجبه إحالته للنيابة للتحقيق.