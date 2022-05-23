كشفت هوية عريسها يوم الزفاف.. والد بوسي: كأنها يتيمة!

احتفلت الفنانة المصرية بوسي بحفل زفافها، مساء الأحد، على خبير التجميل ومصفف الشعر هشام ربيع، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور العديد من زملائها في الوسط الفني وأصدقائها.

وحرص الزوجان على عدم كشف تفاصيل الزفاف أو هوية العريس حتى يوم الحفل، حرصاً منهما على جعل المناسبة واليوم مميزين.

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واختارت بوسي فستاناً أبيض مرصعا باللؤلؤ، ونسّقت معه باقة ورد بيضاء.

وأتى الزفاف بعدما أنهى العريس هشام ربيع زواجه منفصلا عن أم أولاده قبل فترة، وبعد صداقة نشأت بينه وبين المغنية تحولت إلى حب فزواج.

وكأنها يتيمة الأب!

من جهته، أوضح محمد شعبان والد الفنانة بوسي لـ"العربية.نت"، أن ابنته تتصرف وكأنها يتيمة الأب، مؤكداً أنه لم يتلق أي دعوة لحضور الحفل.

كما تمنّى لو أنه كان شاهداً على عقد قرانها، متمنياً لها السعادة في حياتها الجديدة.







إطلالة الفنانة بوسي في حفل زفافها

يذكر أن بوسي كانت طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وحققت مشاهدات كثيرة.

في حين اشتهرت المغنية بتقديم العديد من الأغاني الشعبية والأفلام الكوميدية المصرية.