نجم "الكبير أوي" يكشف مفاجأة عن الجزء السابع من المسلسل

اعتبر الفنان المصري، هشام إسماعيل، أن أحد أهم أسباب نجاح مسلسل "الكبير أوي" بأجزائه الستة، احترام عقلية المشاهد، وتوصيل الرسائل بشكل يحمل خفة ظل، دون استفزاز.

وأكد في تصريحات تلفزيونية أن الجزء السابع من المسلسل الكوميدي يتم التحضير له حاليًا، مضيفاً أن "بنسبة 90% الجزء السابع هيكون موجودا سواء السنة الجاية أو اللي بعدها".

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"مسلسل تاريخي"

كما أكد أن التحضير للمشاهد الكوميدية في مسلسل "الكبير أوي" يغلب عليه طابع الجدية، موضحا: "بنبقى قاعدين في منتهى الجدية، لو حد عدا هيفتكرنا بنصور مسلسل تاريخي"، مشيرا إلى تركيز الممثلين يكون في طريقة إلقاء الإفيه بشكل جدي لكي يصدقه الجمهور.

وأشار إلى أن بيومي فؤاد هو الأكثر مزاحا في كواليس تصوير المسلسل، وقال: "بيومي بيحب يهزر طول الوقت وماعندوش قلب، بيهزر على أي حد، وأنا بحبه جدا وهو رجل مسلي وقعدته حلوة".

أصعب موقف

فيما تطرق هشام إسماعيل إلى أصعب موقف مر به خلال مشواره مع مسلسل "الكبير أوي"، مشيرا إلى أحد مشاهد الجزء الثالث، حيث كان من المفترض أن يظهر أحمد مكي بشخصية "الكبير" وهو يقود سيارته على الطريق الزراعي، قبل أن يتسع كادر الكاميرا لنكتشف أن "فزاع" هو من يدفع السيارة، وأوضح: "قعدت أزق فيها كتير جدا والتصوير بيتعاد من كذا زاوية، فزقيت العربية حوالي 2 كيلو".

"الكبير أوي" مسلسل كوميدي من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم التي غابت عن الجزء السادس وهشام إسماعيل ومحمد شاهين ومحمد سلام ومن إخراج إسلام خيري وأحمد الجندي وهشام فتحي.