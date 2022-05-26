ما صحة إصابة هشام سليم بالسرطان؟.. الفنان يرد

بعد انتشار العديد من الأنباء حول إصابته بالسرطان، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في مصر والوطن العربي، خرج الفنان هشام سليم لينفي ذلك.

وأكد في تسجيل صوتي لبرنامج "إي تي بالعربي" أن صحته جيدة ويستمتع بإجازة مع عائلته، وأضاف قائلاً: "أنا الحمد لله كويس، وقاعد في العين السخنة".

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كما أضاف "بيتهيأ لى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة".

يذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا خبر نشر خلال الساعات الماضية، حول إصابة الممثل المصري بالمرض الخبيث، ووصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوقف العلاج نهائيًا.