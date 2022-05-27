بعيدا عن الفن.. ماذا يُشغل عمرو دياب؟

بعيداً عن النجاحات الفنية، أطلق الفنان المصري عمرو دياب سلسلة فنادق ضخمة أعلن عنها عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

فقد نشرت صفحة "الهضبة"، كما يلقبه المصريون، مقطع فيديو للمشروع الجديد.

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وأرفقته بتعليق: "لأول مرة، يطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد Locanda لوكاندة بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر. الفندق من المفترض أن يتم إطلاقه في مشاريع إعمار المرموقة".

نجاحات فنّية

ومن المقرر أن تحمل سلسلة الفنادق اسم "لوكاندة" وهي بالتعاون مع شركة إماراتية على أن تكون مقراتها موزّعة بين مصر ودبي.

يذكر أن دياب كان منشغلاً خلال الفترة الماضية بتجهيز أغنية "عيشني"من ألبومه الجديد، وذلك بعد سلسلة نجاحات حققها من أغان أخرى مثل: "خلي الحجر ينطق"، و"انت الحظ"، على يوتيوب.