.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعيدا عن الفن.. ماذا يُشغل عمرو دياب؟

  • الخط
عمرو دياب
الفنان المصري عمرو دياب

بعيدا عن الفن.. ماذا يُشغل عمرو دياب؟

السلسلة ستتوزع بين دبي ومصر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعيداً عن النجاحات الفنية، أطلق الفنان المصري عمرو دياب سلسلة فنادق ضخمة أعلن عنها عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

فقد نشرت صفحة "الهضبة"، كما يلقبه المصريون، مقطع فيديو للمشروع الجديد.

وأرفقته بتعليق: "لأول مرة، يطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد Locanda لوكاندة بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر. الفندق من المفترض أن يتم إطلاقه في مشاريع إعمار المرموقة".

نجاحات فنّية

ومن المقرر أن تحمل سلسلة الفنادق اسم "لوكاندة" وهي بالتعاون مع شركة إماراتية على أن تكون مقراتها موزّعة بين مصر ودبي.

يذكر أن دياب كان منشغلاً خلال الفترة الماضية بتجهيز أغنية "عيشني"من ألبومه الجديد، وذلك بعد سلسلة نجاحات حققها من أغان أخرى مثل: "خلي الحجر ينطق"، و"انت الحظ"، على يوتيوب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استخبارات غربية تتهم موسكو بنقل أوكرانيين لمعسكرات تصفية استخبارات غربية تتهم موسكو بنقل أوكرانيين لمعسكرات تصفية
اكتشف المزيد